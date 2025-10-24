Un aspirante a la plaza de Azagra: «Voy a recurrir»

«No tengo nada contra Miguel Calderón, pero voy a recurrir la resolución que otorga el puesto de jefe de la oficina de Artes ... Escénicas de la Diputación de Badajoz», anuncia Antonio Moya Tudela (Madrid, 1968). El catedrático de Concertación de Ópera Española de la Escuela Superior de Canto de Madrid anuncia que acudirá allí donde tenga que ir, a la Diputación y a los tribunales (no descarta la vía penal) porque «esto es algo tremendo».

La Diputación de Badajoz publicó este jueves la resolución que nombra al músico extremeño Miguel Calderón como jefe de la Oficina de Artes Escénicas, un puesto en el que coge el relevo al hermano del presidente, David Sánchez Pérez-Castejón. No se trata de una plaza de funcionario, sino de un contrato de alta dirección eventual con un salario anual bruto 56.575 euros, según los presupuestos provinciales de 2025.

El proceso de selección ha discurrido paralelo al proceso judicial que busca aclarar si la Diputación enchufó al hermano de Pedro Sánchez, que se hace llamar Azagra en el mundo musical, y cuyo juicio en la Audiencia está pendiente en la Audiencia Provincial de Badajoz.

La resolución para elegir al nuevo responsable del programa Ópera Joven, firmada por la presidenta Raquel del Puerto, recoge que la propuesta de Miguel Calderón parte del diputado de Cultura, Ricardo Cabezas, «tras considerar las puntuaciones obtenidas en las entrevistas y en la valoración de méritos, así como el análisis cualitativo de las defensas de los proyectos presentados, conforme a la argumentación esgrimida en su informe y que consta en el expediente«.

Al proceso se presentaron 16 músicos en total, contando con el seleccionado. Disponen de un mes para presentar alegaciones ante la institución provincial o directamente en el juzgado de lo Contencioso-Administrativo. Antonio Moya Tudela está dispuesto a presentar su queja en todas las instancias y a pedir las puntuaciones de todos los candidatos, también del seleccionado, porque no aparecen en la resolución.

«He presentado 412 folios de méritos, firmados, acreditados y sellados con la leyenda 'copia fiel'. Tengo once títulos superiores y he aprobado seis oposiciones, dos de ellas de catedrático», incide Moya Tudela que no descarta la vía penal. En su curriculum aparecen «33 años de experiencia docente, que soy economista y tengo formación jurídica y por eso puedo decir que esto es un atropello». Añade que, «si no fuera anticonstitucional, hubieran puesto entre los requisitos de la convocatoria 'ser extremeño'».

Explica que, el día de la entrevista, no le formularon «ni una pregunta sobre el curriculum ni una concreta sobre el proyecto». Le pidieron que expusiera el proyecto que había presentado. «Tengo mucha experiencia en oposiciones y expuse las directrices fundamentales». Añade: «Me preguntaron si conocía alguno de los ciclos de conservatorio de Badajoz y recité siete u ocho y me respondieron 'genial'».

Su proyecto, «que está registrado y tiene copyright», está basado en la coordinación y acciones líricas con 22 objetivos, 14 propuestas de mejoras y 34 rúbricas de metodologías artísticas, pedagógicas y de gestión que conllevan más de 200 directrices.

Pone algunos ejemplos, como «celebrar la generación del 27 dentro de dos años, que además de ser el centenario del Conservatorio es el bicentenario de Beethoven y sobre lo que tengo una publicación pendiente con un trabajo colectivo que voy a tener que ofrecer a la orquesta de RTVE y que ofrecía a todos los profesores. También la crítica bilingüe de 'Don Gil de Alcalá', de Manuel Penella, y que trata del México colonial y que había presentado por aquello de que Extremadura es tierra de conquistadores».

Añade que le cuestionaron por su motivación para optar a la plaza. Además de dos cátedras en instituciones musicales de Madrid, ha compuesto más de 15 piezas y ha estrenado alguna de ellas en el Auditorio Nacional. «Les dije que este puesto de jefe de la oficina de Artes Escénicas aúna mis saberes y experiencias: director tanto sinfónico cómo lírico (operístico ,director de foso de ópera); profesor y catedrático de todas las disciplinas relacionadas con esto (dirección de orquesta, y coro) y aunque no he trabajado en los conservatorios de Badajoz sé muy bien como funcionan los conservatorios, que he trabajado más de 30 años en tres de ellos. A esto se une mi formación y experiencia de gestión cultural, con la misma carrera de Azagra en Icade (Ciencias Económicas)». Y continúa: «en el puesto de jefe de la Oficina de Artes Escénicas confluyen mis tres saberes y experiencias. Y les dije que el proyecto de Ópera Joven está muy bien, aunque hay unas ediciones mejores que otras y hay que mejorarlo porque se fue desinflando y eso depende también de la gestión del presupuesto».

Argumenta que él cumple el primer mérito que figura en la convocatoria del puesto, y que es el de 'titulación académica de Profesor Superior de Música, especialidad en dirección de orquesta«. Y el elegido no tiene esa titulación, según incide Moya Tudela. »Es una carrera«.

Al ser preguntado por si tenía esta titulación en una entrevista concedida a HOY este jueves, el seleccionado, Miguel Calderón, respondió que disponía de «un programa superior de dirección» y que ha «obtenido la formación más importante de dirección de orquesta a través de cursos y clases especificas con maestros por toda Europa». Calderón es licenciado en Derecho y profesor superior de viola y piano.

Moya Tudela hace referencia a la convocatoria, que recoge que la «designación, que será discrecional, atenderá a principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, y se llevará a cabo mediante procedimiento que garanticen la publicidad y concurrencia». Y afirma que «la discrecionalidad no es arbitrariedad, que lleva a la desviación de poder y a la prevaricación en el ámbito penal».