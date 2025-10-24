HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Antonio Moya Tudela, director de orquesta y catedrático de Concertación de Ópera Española de la Escuela Superior de Canto de Madrid. HOY
La Diputación de Badajoz elige a Miguel Calderón para relevar al hermano de Pedro Sánchez

Un aspirante a la plaza de Azagra: «Voy a recurrir»

Antonio Moya Tudela, catedrático en Escuela Superior de Canto de Madrid, anuncia que irá a los tribunales para reclamar contra la resolución que otorga el puesto del hermano del presidente al extremeño Miguel Calderón

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Viernes, 24 de octubre 2025, 13:51

Comenta

«No tengo nada contra Miguel Calderón, pero voy a recurrir la resolución que otorga el puesto de jefe de la oficina de Artes ... Escénicas de la Diputación de Badajoz», anuncia Antonio Moya Tudela (Madrid, 1968). El catedrático de Concertación de Ópera Española de la Escuela Superior de Canto de Madrid anuncia que acudirá allí donde tenga que ir, a la Diputación y a los tribunales (no descarta la vía penal) porque «esto es algo tremendo».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una boda de otra galaxia: dos pacenses se casan al estilo Star Wars
  2. 2 Un fin de semana de lluvias en Extremadura abre la puerta a la llegada de un 'tren de borrascas' atlánticas
  3. 3 Dos heridos, uno de ellos grave, mientras realizaban labores de asfaltado en la CC-315, en Alcántara
  4. 4 Cae una red con 30 detenidos por abandonar a sus hijos para beneficiarse de la acogida de menores migrantes
  5. 5 Calendario laboral oficial de fiestas locales de Extremadura en 2026
  6. 6 La oposición en bloque tumba la reforma reglamentaria del PP para reiniciar la legislatura
  7. 7 Mercadona lanza un nuevo producto viral: una jeringuilla sin aguja efecto bótox por solo 6 euros
  8. 8 El sorteo de la Lotería Nacional deja parte de su segundo premio en Extremadura
  9. 9

    Ambiente de elecciones en la política extremeña: comicios en diciembre o marzo
  10. 10 Este es el programa completo del Otoño Mágico del Valle del Ambroz 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Un aspirante a la plaza de Azagra: «Voy a recurrir»

Un aspirante a la plaza de Azagra: «Voy a recurrir»