Un encapuchado asalta de madrugada la residencia universitaria Roso de Luna de Cáceres Rompió un cristal para acceder al recinto y robó en una habitación donde había una joven estudiante

La residencia universitaria Mario Roso de Luna, ubicada en el campus cacereño, sufrió la madrugada de este viernes un asalto a una habitación en donde se encontraba una joven. Los hechos tuvieron lugar hacia las seis y media de la mañana cuando un hombre encapuchado rompió la verja de entrada al complejo de la residencia por la parte trasera y accedió a uno de los chalets que conforman este espacio, con siete habitaciones individuales.

Tal y como detalla la directora de la residencia, Montaña Holgado, el asaltante, que llevaba la cabeza tapada con un pasamontañas, «rompió el cristal y entró por la ventana de una de las habitaciones en la que no había nadie y luego accedió otra habitación, en la que robó a una joven». Según su versión, «la residente ha visto solo a una persona, a un hombre, que le pidió dinero; ella se lo ha dado». En otra habitación del chalet al que accedió el ladrón había un ordenador, pero no lo sustrajo, solamente el dinero en efectivo que sufrió la víctima de estos hechos. La joven llamó al 112 después de sufrir este asalto y el autor del mismo escapó yéndose por el agujero de la verja que da a la zona de campo que limita con el campus universitario.

Los hechos fueron denunciados a la Policía Nacional, que acudió al lugar de los hechos y que investiga el caso con la revisión de las imágenes captadas por la cámara de seguridad. Desde este cuerpo de seguridad no se aporta más información sobre los hechos, calificados como robo con fuerza. La joven fue trasladada al hospital San Pedro de Alcántara en donde se le hizo una revisión de tipo psicológico después del shock sufrido por estos hechos. Después se trasladó a su ciudad de procedencia.

Holgado precisa que en esta residencia cuenta con vigilante seguridad, y que había hecho una ronda hacia las seis de la mañana. Los hechos sucedieron unos minutos después. «Esto no había pasado nunca, yo nunca lo había visto, ni tampoco los trabajadores que llevan mucho más tiempo».

Lo únicos daños materiales han sido los cristales rotos de la ventana, que están siendo subsanados. La residencia Roso de Luna es pública, depende de la Junta de Extremadura y está situada en el campus universitario, justo al lado de la Facultad de Empresas, Finanzas y Turismo. En este espacio viven 84 estudiantes, la mayor parte extremeños aunque este curso también hay varios de Sevilla. Estudian diferentes carreras universitarias.

