¿Qué ha pasado este viernes 8 de agosto en Extremadura?
Resumen informativo

¿Qué ha pasado este viernes 8 de agosto en Extremadura?

Lea las cinco noticias principales de este viernes 8 de agosto de 2025 | Conozca las informaciones más destacadas en Extremadura y en el mundo

R. H.

Viernes, 8 de agosto 2025, 21:37

El SES confirma un caso asintomático de virus del Nilo en Extremadura

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado un caso asintomático de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura. Se trata de un hombre de 57 años, perteneciente al Área de Salud de Cáceres.

El SES suspende la diálisis en el Hospital de Zafra por un problema en el circuito del agua

El SES ha suspendido de manera temporal los tratamientos de hemodiálisis en el Hospital de Zafra desde el pasado 27 de julio, tras «detectarse una anomalía en el circuito del agua durante los controles rutinarios».

El incendio de nivel 1 en Aldea del Cano obliga al alejamiento puntual y confinamiento de varias viviendas

Medios del Plan de Lucha contra Incendios Forestales (Infoex) trabajan en la tarde de este viernes en un incendio en el término municipal cacereño de Aldea del Cano. El fuego ha obligado al alejamiento puntual y confinamiento de varias viviendas.

Adif hará más pruebas en Extremadura con un tren de alta velocidad

Un tren de alta velocidad, con capacidad para superar los 300 km/h, circulará por Extremadura en los próximos meses. Adif ha adjudicado a Talgo la adaptación de un vehículo de la serie 106 para llevar a cabo nuevas pruebas en el corredor entre Plasencia y Badajoz para homologar el sistema ERTMS.

El alcalde de Alburquerque: «Hemos cumplido rigurosamente las normas de custodia de armas»

Un día después del robo de diez armas cortas reglamentarias en las dependencias de la Policía Local de Alburquerque, el alcalde de la localidad pacense ha comparecido públicamente para informar de los hechos. Manuel Gutiérrez asegura que se han cumplido todos los protocolos de seguridad y pedir tranquilidad a la población.

Top 50
  1. 1 Un preso mata a otro cortándole el cuello con la tapa de una lata en la cárcel de Murcia
  2. 2 Muere una niña de 10 años y otras ocho personas resultan heridas en un choque en la A-5 a la altura de Villamesías
  3. 3 Fran, el extremeño que triunfó en Gran Hermano, saltará al ruedo de Barcarrota como novillero
  4. 4 El incendio de nivel 1 declarado en Aldea del Cano obliga al alejamiento puntual y confinamiento de varias viviendas
  5. 5 Hiba Abouk visita Extremadura y se enamora de este rincón de Cáceres
  6. 6 Un paciente destroza varios objetos en el centro de salud de Ciudad Jardín tras negarle unas recetas
  7. 7 El Seprona encuentra 32 perros muertos en una finca de Extremadura
  8. 8 La boda del año se celebra en Cáceres: el nuevo Hilton Palacio de Godoy se estrena con un evento de lujo
  9. 9 El excomisionado de la dana, envuelto en la crisis de los currículos, ingresado tras un intento de suicidio
  10. 10 Brazo gitano salado de calabacín relleno

