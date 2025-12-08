El Ayuntamiento de Badajoz asegura que está controlada la población de ratas

Las ratas se han convertido en una preocupación en muchos barrios de Badajoz. Numerosos vecinos alertan de la presencia de estos roedores en Suerte ... de Saavedra, los grupos de Jose Antonio, la avenida de Elvas, etc. El Ayuntamiento de Badajoz lanza un mensaje para tranquilizar a los residentes y afirma que la presenta de ratas está controlada.

Desde el Consistorio pacense afirman que el incremento de ratas se debe a las intensas lluvias de estas semanas que provocan que aloren «como en cualquier otra ciudad porque escapan de las alcantarillas, pero está todo controlado».

Los responsables municipales añaden que no es necesaria una intervención especial, como piden varios barrios, que se está luchando contra estos roedores dentro de tratamiento periódico que se lleva a cabo cada año.

HOY ya recogió el mes pasado las quejas de vecinos de varios barrios que afirmaban que había más ratas de los normal. En concreto había denuncias de San Roque, el Casco Antiguo, Pardaleras y distintos puntos de la Margen Derecha.

En las últimas semanas ha habido otras quejas de la avenida de Santa Marina (los grupos de José Antonio), la avenida de Elvas o Suerte de Saavedra.

En este último punto en concreto un vecino, Manuel Díaz, grabó un vídeo muy llamativo hace dos semanas. En las imágenes, que grabó desde su coche, se ve al menos a seis ratas buscando alimentos bajo unos contenedores de la calle Eduardo Naranjo. En esta vía se produjo una rotura de tuberías y, al repararla, quedó un agujero junto a un bordillo. Los vecinos ven a diario cómo los roedores entran y salen por este punto de las alcantarillas.

Alarma vecinal por ratas

Fernando Gonsalbe Ferreira, presidente de la Asociación de Vecinos de Suerte de Saavedra, detalla que este problema de ratas supone una causa de alarma entre los vecinos y que no logran que el Ayuntamiento intervenga. Piden que se trate la plaga y se cierre el agujero por el que acceden a la calle.

«Llame hace unos meses a la concejalía, me dijeron que llamase a la empresa responsable, pero en la empresa me dijeron que no podían actuar sin el Ayuntamiento. Volví a llamar a la concejalía y me dijeron que mandarían a alguien, pero hasta hoy», se lamenta el representante vecinal que afirma que, tras ver el vídeo de Manuel Díaz, volvió a llamar para insistir en qué hiciesen una tratamiento en su barrio.

«Esto es muy grave, son muchas, pero hay ratas en muchas zonas de Badajoz», afirma Gonsalbe. Este vecino detalla que hace unos días estaba en la plaza de los Alfereces «y las vi correr y es el centro».

De hecho cerca de la plaza de los Alféreces ha habido otras quejas por la presencia de estos roedores, ha sido en los apodados grupos de José Antonio, en Santa Marina, cuyos vecinos han pedido un tratamiento urgente contra las ratas.

La queja de esta zona fue reflejada en la aplicación Abisa. Es la plataforma que tiene el Ayuntamiento de Badajoz para enviar sugerencias y denuncias a los responsables municipales. En la sección de limpieza, desde el verano, hay varias relacionadas con estos animales. Además de la Santa Marina también han enviado quejas, incluidas fotos de roedores muertos, los residentes de la avenida de Elvas. En concreto las imágenes son de la urbanización Ruta de la Expo, los chalets que hay junto al centro comercial El Faro.

Los vecinos de la Urbanización Guadiana también se quejaron de la proliferación de ratas en algunos de sus solares.

Este también es un problema en el Cerro de Reyes. Así lo explica Miguel Ángel Larios que hace poco también subió un vídeo a las redes sociales de la presencia de estos animales cerca de su casa. «Son viviendas bajas y desde entonces no estamos tranquilos. Alguna vez habíamos visto alguna de noche cerca del arroyo, pero este año salen en grupo de las alcantarillas y nos da mucho miedo que se metan en casa. Imagínate».

En padre Tacoronte, en concreto en el Gurugú, también ha habido avistamientos de ratas recientes. Los vecinos coinciden de nuevo en que no es raro ver algún roedor en esta época, pero que este año consideran que hay más que en otras ocasiones.

La lucha contra las ratas en la capital pacense se realiza con la colocación de cebos con veneno en algunas alcantarillas, que están marcadas. Suelen ser puntos que consideran de riesgo.