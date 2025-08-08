Adif hará más pruebas en Extremadura con un tren de alta velocidad

Un tren de alta velocidad, con capacidad para superar los 300 km/h, circulará por Extremadura en los próximos meses. Adif ha adjudicado a ... Talgo la adaptación de un vehículo de la serie 106 para llevar a cabo nuevas pruebas en el corredor entre Plasencia y Badajoz para homologar el sistema ERTMS.

El contrato consiste en el servicio de montaje de instrumentación de un tren 106 de rodadura desplazable de Talgo (conocido como AVRIL), con equipos propios de la empresa, y la realización de pruebas de auscultación dinámicas de vía y catenaria en líneas de ancho ibérico a velocidades superiores a 200 km/h bajo la supervisión de personal de Adif. También incluye el desmontaje de ese equipamiento. Entre los trabajos a realizar está la línea extremeña.

Según Adif, en la región el contrato permitirá hacer las pruebas para poner en servicio el sistema ERTMS «a medida que las velocidades de circulación se vayan incrementando durante el proceso».

El ERTMS es el sistema europeo de control de tráfico que se emplea en la alta velocidad y que está en fase de pruebas en la región. Por su parte, los trenes de la serie 106 tienen la particularidad de que pueden circular tanto en vías de ancho estándar (las del AVE) como de ancho ibérico (las instaladas en Extremadura), pero a velocidades que llegan a 330 km/h. Renfe cuenta con quince máquinas de este tipo, así como otras quince aptas exclusivamente para líneas de ancho estándar.

La rodadura desplazable convierte al tren AVRIL en un vehículo muy versátil e idóneo para la red española, que cuenta con líneas en las que conviven los dos tipos de vías; y permite llevar al ancho ibérico la alta velocidad.

Como recoge el contrato, la puesta en servicio de nuevas líneas de alta velocidad exige llevar a cabo pruebas para lograr la certificación de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. Entre ellas, se comprueba la geometría de los elementos (como la distancia entre el tren y la catenaria en cada punto) y la respuesta dinámica a las aceleraciones (necesario alcanzar determinadas velocidades).

Para ello, Adif dispone de dos trenes laboratorio. Para las líneas de ancho internacional o estándar cuenta con un vehículo capaz de alcanzar 330 km/h. Sin embargo, en las de ancho ibérico, como las de Extremadura, la evaluación se realiza con maquinaria diésel con velocidad máxima es de 200 km/h, que es el tope que pueden alcanzar los Alvia que ahora prestan el servicio de larga distancia entre Badajoz y Madrid.

Esta limitación impide que se puedan verificar dinámicamente las líneas de ancho ibérico a más de 200 km/h. En la documentación del contrato se cita expresamente el caso de Extremadura junto con la variante de Pajares (que permite conectar León con Asturias) y el tramo Orense-Santiago.

Autorizaciones

Por lo tanto, para hacer evaluaciones dinámicas en el corredor extremeño a más de 200 km/h se necesita adaptar un tren, para lo que se ha optado por una máquina de la serie 106, ya que son los únicos actualmente en servicio autorizados para circular a velocidades superiores a 250 km/h en líneas de ancho ibérico. De hecho, han llegado a superar los 350 en pruebas. El contrato tiene dos años de duración y un importe de 1,77 millones de euros.

Adif ya ha realizado pruebas con este tren entre Cáceres y Badajoz. El ministro Óscar Puente participó en este trabajo en abril y destacó que por primera vez se alcanzó una velocidad de 300 por hora en Extremadura. Ahora esa cifra podrá alcanzarse de nuevo.

Sin embargo, como reconoció entonces Puente, será complicado disponer de este servicio cuando terminen las pruebas. El AVRIL funciona con tracción eléctrica, por lo que necesita vías con catenaria. Esa infraestructura ya existe en el corredor entre Plasencia y Badajoz, pero aún no está disponible entre Plasencia y Madrid.

Los nuevos tramos de la línea de alta velocidad entre Plasencia y Talayuela, que Transportes espera concluir en 2028, estarán electrificados. Sin embargo, para el resto del recorrido ni siquiera está definido el estudio informativo debido a las dificultades para el paso por Toledo. Como alternativa, Adif electrificará la vía convencional entre Talayuela e Illescas.