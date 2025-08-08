HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este viernes 8 de agosto en Extremadura?
Un Ave que estuvo realizando pruebas de alta velocidad en Extremadura a principios de año. HOY

Adif hará más pruebas en Extremadura con un tren de alta velocidad

Talgo adaptará un vehículo AVRIL para homologar el corredor extremeño a más de 200 km/h

Juan Soriano

Juan Soriano

Viernes, 8 de agosto 2025, 21:05

Un tren de alta velocidad, con capacidad para superar los 300 km/h, circulará por Extremadura en los próximos meses. Adif ha adjudicado a ... Talgo la adaptación de un vehículo de la serie 106 para llevar a cabo nuevas pruebas en el corredor entre Plasencia y Badajoz para homologar el sistema ERTMS.

