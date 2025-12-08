HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Opinión | A la de tres

¡Santi, grábame un audio!

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Lunes, 8 de diciembre 2025, 08:07

Que la tecnología ha irrumpido en nuestras vidas para darles la vuelta es algo tan obvio y tan viejo que da hasta cosa decirlo. Pero ... sí, hace solamente dos años y medio desde las anteriores elecciones autonómicas y aquello, lo del 2023, parece la prehistoria en comparación con la nueva rapidez de mensajes a los que estamos sometidos y que no sé si acercan a los candidatos o banalizan un poco más el mensaje. Puede que el concepto del cartel con la foto del político pegado con engrudo en plena calle ya no funcione, pero TikTok tampoco es la panacea, porque no todo el mundo cuenta con el gracejo natural necesario para que merezca la pena aguantar una ristra de supuestos chistes o golpes de efecto. Como decía MacLuhan el medio es el mensaje, pero esa incursión en los formatos de los jóvenes no te hacen necesariamente joven cuando los utilizas ni cuando los miras. Ojalá. Hay que tener algo de nativo digital para moverse bien en ciertas aguas, aunque Instagram esté lleno de señoras y señores que te cocinan, te descubren secretos nutricionales, te enseñan a combinar un pantalón con un jersey, hacerte la raya del ojo y otras cuestiones de lo más mundanas que realmente no sirven para demasiado. Porque sí, en las redes hay de todo, pero mucho es fútil, pasajero y una pérdida de tiempo real.

