El SES suspende la diálisis en el Hospital de Zafra por un problema en el circuito del agua

El SES ha suspendido de manera temporal los tratamientos de hemodiálisis en el Hospital de Zafra desde el pasado 27 de julio, ... tras «detectarse una anomalía en el circuito del agua durante los controles rutinarios».

A través de un comunicado informó a los pacientes en tratamiento de hemodiálisis del área de salud de Llerena-Zafra, en torno a un centenar según los afectados, que serían atendidos hasta la resolución del problema detectado en el circuito del agua en centros sanitarios de Don Benito-Villanueva de la Serena, Mérida y Badajoz.

«La medida se adopta de forma preventiva con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes», aseguró el SES al considerar «conveniente suspender temporalmente la actividad, al menos una semana, mientras se procede a la renovación del sistema de tratamiento de agua y a las actuaciones técnicas necesarias», agregó en el escrito.

«Durante este tiempo, los usuarios seguirán su tratamiento con normalidad en los centros designados con la misma calidad asistencial», garantizó también a los pacientes.

Desde el pasado 27 de julio, los afectados han sido trasladados a esos hospitales. «En el caso de los pacientes de Zafra han ido al Materno de Badajoz, pero en horario nocturno», se quejan familiares de los pacientes.

«Los turnos de mañana y tarde ya estaban ocupados por los pacientes de esa área de salud, así que los de Llerena-Zafra tenían sus tratamientos de diálisis por la noche; una ambulancia los recogía para empezar a las 21 horas y regresaban a casa de madrugada». Así los tres días en los que los pacientes requieren la diálisis cada semana.

Nuevos centros

La situación ha cambiado esta semana, aunque la suspensión de los tratamientos en el hospital de Zafra continúa. «Desde Alcer Badajoz queremos informar que los pacientes de hemodiálisis pertenecientes al Hospital de Zafra, que actualmente están recibiendo tratamiento en horario nocturno en el Hospital Universitario y Hospital Perpetuo Socorro de Badajoz serán trasladados provisionalmente a un nuevo turno en la unidad de Fresenius Badajoz, donde podrán comenzar su sesión a las 17 horas en lugar de las 21 horas».

Este cambio, explica Alcer en su comunicado, «tiene como objetivo aliviar la carga que supone finalizar tan tarde el tratamiento y permitir que nuestros pacientes puedan regresar a sus hogares a una hora más razonable, haciendo que la situación sea más llevadera y menos agotadora».

Lo agradecen los afectados y la organización les agradece a ellos «la paciencia y la entereza con la que estáis afrontando esta situación, que sabemos no es fácil. Pedimos nuevamente disculpas por los inconvenientes que se están produciendo y reiteramos que todas las decisiones que se están tomando son por vuestra seguridad y bienestar y con el único propósito de que recibáis el mejor tratamiento posible en las mejores condiciones disponibles».

Alcer también agradece al personal sanitario de la sala de Zafra, que se está trasladando con los pacientes para dializarlos en Badajoz, su esfuerzo, «asumiendo los viajes, cambios de turnos y horarios exigentes».

Un agradecimiento al que también se suma SAE Badajoz: «La reubicación responde a un problema técnico, al que estos profesionales han respondido con compromiso y eficacia, acompañando a los pacientes en sus desplazamientos y asumiendo los cambios de turnos, horarios y organización que la situación exige. Este esfuerzo, humanización y cercanía son fundamentales para mantener la continuidad asistencial. Asimismo, trasladamos nuestro reconocimiento a los usuarios afectados, ya que están demostrando una gran entereza, comprensión y paciencia».