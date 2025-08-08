HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente El SES confirma un caso asintomático de virus del Nilo en Extremadura
Fumigación de un parque en el municipio sevillano de Coria del Río. HOY

El SES confirma un caso asintomático de virus del Nilo en Extremadura

Se trata de un hombre de 57 años, primer paciente infectado este 2025

R.B.C. y A.M.M.

Viernes, 8 de agosto 2025, 14:10

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado un caso asintomático de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura. Se trata de un hombre de 57 años, perteneciente al Área de Salud de Cáceres.

El virus ha sido detectado al donar sangre el afectado a través del Banco de Sangre de Extremadura en su colaboración en la vigilancia de esta enfermedad.

Este es el primer caso registrado de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura en el año 2025.

Fuentes del SES, a preguntas de HOY, detalló a comienzos de esta semana que el pasado año, 2024, hubo «27 positivos y dos fallecidos por el Virus del Nilo».

Vigilancia

Desde la dirección del Servicio Extremeño de Salud se ha informado a las gerencias de las ocho áreas de salud de la región para que se mantengan en situación de vigilancia ante cualquier sospecha de casos de clínica compatible, manteniendo una actitud de alerta frente a posibles casos que permitirá aumentar la capacidad diagnóstica, aunque el 80 por ciento de las infecciones en humanos son asintomáticas.

Recomendaciones

El SES aconseja mantener en buenas condiciones las piscinas, estanques o balsas, y procurar vaciar y evitar que contengan agua objetos como platos debajo de tiestos, jarras, cubos, juguetes, platos de animales domésticos y neumáticos, entre otros.

También recomienda tapar recipientes o contenedores con agua en el exterior, así como mantener limpios los canalones de recolección de aguas en los tejados y los desagües de los patios, además de vestir ropa de colores claros y, si es posible, cubrir la mayor zona del cuerpo con manga larga, pantalones largos, calzado cerrado, etcétera.

Asimismo, evitar el uso de jabones aromatizados, perfumes y aerosoles para el pelo, ya que pueden atraer insectos, y utilizar repelentes e insecticidas, siempre que estén autorizados como loción, espray o pulseras.

De igual forma, el SES recomienda la instalación de mosquiteras en puertas y ventanas para evitar así la entrada de mosquitos.

Publicidad

