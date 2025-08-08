El alcalde de Alburquerque: «Hemos cumplido rigurosamente las normas de custodia de armas»

Un día después del robo de diez armas cortas reglamentarias en las dependencias de la Policía Local de Alburquerque, el alcalde de ... la localidad pacense ha comparecido públicamente para informar de los hechos. Manuel Gutiérrez asegura que se han cumplido todos los protocolos de seguridad y pedir tranquilidad a la población.

El Ayuntamiento defiende que cumplió con las normas de seguridad para custodiar las armas que fueron robadas en la madrugada del jueves en las dependencias de la Policía Local. Gutiérrez, ha comparecido este viernes tranquilizar a los vecinos y afirmar que no hay una amenaza directa contra la población.

El robo tuvo lugar este jueves de madrugada cuando una o varias personas forzaron una puerta trasera del Ayuntamiento alburquerqueño para entrar en las oficinas de la Policía Local. Se dirigieron directamente al armero y lo expoliaron. El regidor de la localidad ha explicado que el armero es una caja fuerte, empotrada en la pared, con doble sistema de seguridad. El habitáculo fue forzado, pero no hubo más desperfectos apreciables en las instalaciones.

«Quiero dejar patente que el Ayuntamiento de Alburquerque ha cumplido rigurosamente la normativa sobre depósito y custodia de armas de fuego. Las instalaciones y el armero cumplían con los requisitos legales de seguridad», ha afirmado Gutiérrez.

El regidor ha añadido que, tan pronto tuvieron conocimiento del robo, interpusieron una denuncia ante la Guardia Civil. «Facilitamos toda la documentación, registros y grabaciones de seguridad útiles para la investigación». Además ha matizado que están analizando cómo reformar «de manera preventiva los protocolos internos de seguridad».

También expresa el alcalde su confianza en que las armas ya se encuentren lejos de la localidad e incluso fuera de España, destinadas al mercado negro, y no supongan una amenaza directa para la población. En su opinión, el robo fue obra de «profesionales» con información muy precisa sobre la ubicación de las armas y la forma de acceder a ellas. «La operación se hizo en pocos minutos. Venían a por algo muy concreto», aseguró.

Pesquisas

Manuel Gutiérrez ha apuntado que podría haber detenciones pronto relacionadas con el robo. Ha afirmado que tienen confianza en la Guardia Civil y que las pesquisas «están avanzadas» aunque no pueden dar detalles aún de la investigación.

«Nuestra mayor inquietud se centra en el uso que pueda darse a unas armas concebidas exclusivamente para proteger a los vecinos de Alburquerque. Por ello reiteramos la importancia de su pronta recuperación y hacemos un llamamiento a la colaboración ciudadana: cualquier información, por mínima que parezca, puede ser determinante y podrá aportarse de manera confidencial a la Guardia Civil», ha indicado el regidor.

Mensaje de tranquilidad

Por último Gutiérrez ha lanzado un mensaje de tranquilidad para todos los alburquerqueño. «No existe, a día de hoy, indicio alguno de amenaza directa contra la población».

«Este Ayuntamiento mantendrá puntualmente informada a la ciudadanía a través de comunicados oficiales. Seremos contundentes: agotaremos todas las vías legales para que los responsables respondan ante la Justicia y se repare el daño causado a la seguridad pública y al patrimonio municipal», ha añadido el alcalde den su comparecencia.

Defendió asimismo que Alburquerque sigue siendo un pueblo seguro. «Tenemos vigilancia nocturna todos los días, algo de lo que no pueden presumir muchos municipios de la comarca», afirmó, recordando que además del único agente de Policía Local en activo, el municipio cuenta con un cuerpo de vigilantes y alguaciles que realizan rondas diarias.

Ha concluido reiterando su «compromiso personal y el de toda la corporación con la seguridad de nuestro municipio. Agradezco el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad y las muestras de apoyo recibidas. Juntos defenderemos la tranquilidad de Alburquerque y demostraremos que, frente a quienes pretendan vulnerarla, prevalecerá siempre el Estado de Derecho».