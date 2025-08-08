HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Manuel Gutiérrez, alcalde de Alburquerque. P. C.
El alcalde de Alburquerque: «Hemos cumplido rigurosamente las normas de custodia de armas»

Manuel Gutiérrez asegura que no hay amenaza directa para la población tras el robo de 10 pistolas en las dependencias de la Policía Local

Pablo Cordovilla
Natalia Reigadas

Pablo Cordovilla y Natalia Reigadas

Badajoz

Viernes, 8 de agosto 2025, 13:46

Un día después del robo de diez armas cortas reglamentarias en las dependencias de la Policía Local de Alburquerque, el alcalde de ... la localidad pacense ha comparecido públicamente para informar de los hechos. Manuel Gutiérrez asegura que se han cumplido todos los protocolos de seguridad y pedir tranquilidad a la población.

