Todas las entradas y salidas a Badajoz por la A-5 están abiertas

Tras meses de obras, cortes, desvíos y rutas alternativas los conductores que llegan a Badajoz desde Mérida por la A5 pueden acceder a ... la ciudad por todas las entradas.

Durante al menos los últimos quince días se encontraban todas cerradas hasta la que conecta con la plataforma logística y la carretera de Campomayor, lo que desorientaba a muchos conductores y les obligaba a circular muchos más kilómetros de los previstos inicialmente para acceder al centro de la ciudad.

Pero este lunes, desde la salida 395 (la que lleva a la rotonda anterior a Cerro Gordo) con dirección a Córdoba y Badajoz y las que la siguen hacia el Nevero, la carretera de Cáceres, la de la plataforma logística y el centro comercial El Faro están abiertas en los dos sentidos. Tanto para incorporarse a la A5 desde Badajoz como para entrar a la ciudad desde la autovía.

A pesar de ello, aún se mantenía al mediodía de ayer un cartel previo a la salida 395 que alertaba a los conductores de un desvío por el cierre de esta. Después, en cambio, como ya se ha indicado, no había problemas para usar esa salida.

Esto supone un alivio para muchos conductores, que llevan meses encontrándose rutas alternativas y cortes que la Demarcación de Carreteras no avisa con antelación. De hecho, en ocasiones los trabajadores que se desplazan a Mérida han podido realizar un camino de ida que se han encontrado alterado a la vuelta. El Ministerio de Transporte tampoco aporta información.

Las obras en la A5 no han terminado

La apertura de las salidas no significa que las obras hayan terminado ni que tampoco puedan volver a encontrarse ramales cortados. Aún hay conos en varios tramos y desvíos que convierten la autovía en una vía de doble sentido con las consecuentes reducciones en los límites de velocidad. Aunque todo apunta a que, como ya dijo el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, las obras terminarán a inicios de año.

El firme se ve renovado en bastantes tramos, aunque parte de la señalización horizontal está señalizada y pendiente de rematar. En su mayoría, la pintura de los arcenes está por terminar mientras que las marcas que delimitan los dos carriles parecen acabadas.

Los trabajadores continuaban ayer lunes, día festivo por coincidir con el 8 de diciembre, trabajando en distintos puntos para agilizar el final de la actuación.

Ampliar Tramo de la autovía con un carril para cada sentido, ayer. J. V. Arnelas

Más de un año para asfaltar 15 kilómetros en Badajoz

Como viene informando HOY, las obras consisten en renovar el firme en 15 kilómetros de la A5 en el entorno de Badajoz, del 392 al 407. La actuación comenzó en julio de 2024, se dio por terminadas meses después y abrieron los dos sentidos de la marcha. Pero los conductores empezaron a notar baches y socavones, como si el nuevo firme se hubiera levantado sobre todo en el carril en dirección a Mérida. Y, de ahí, que las obras se repitieran este verano. Ya llevan 17 meses.

En todo el tiempo que ha mediado entre las dos actuaciones, ha habido cortes en varios tramos durante más de cuatro meses sin que se vieran trabajadores. A principios de noviembre cortaron de nuevo el acceso a la carretera de Cáceres, pero los conductores no veían operarios.

Este lunes, salvo que los responsables de la obra den una nueva sorpresa, los conductores podían entrar y salir con cierta normalidad por todos los ramales.

Transportes divide el coste en varios años

El contrato del Ministerio de Transportes con Ferrovial fue adjudicado en julio de 2023 con un periodo de 29 meses, aunque realmente el plazo de ejecución era de un año. Esta diferencia, que se repite en otras obras del Ministerio como la carretera de Sevilla o la reciente reforma del inicio de Ricardo Carapeto, se debe a la disponibilidad presupuestaria. Dividen el coste en varios años.

El proyecto tiene un coste de 14,27 millones de euros y, según la asignación incluida en el presupuesto, dejaba la mayor parte de la actuación para 2025. Así, para el primer ejercicio se reservaron 181.000 euros; para el siguiente 1,9 millones de euros y el resto para este ejercicio de 2025. De ahí que el final pueda estar ya cerca.