Peatones sin acera en el Hospital Universitario de Cáceres

Hay días en los que la acera que comunica el aparcamiento inferior del Hospital Universitario de Cáceres –el más alejado, situado junto a la ... glorieta de acceso al recinto, a pocos metros de El Cuartillo– con el edificio sanitario está completamente engullida por vehículos mal estacionados sobre este espacio, reservado en teoría para los viandantes.

Esta circunstancia obliga a pacientes y a acompañantes a invadir la calzada, con el consiguiente riesgo que esta circunstancia entraña. Profesionales que se desplazan hasta aquí a diario alertan de un progresivo empeoramiento de la situación.

«Los peatones tienen que ir por la calzada porque está toda la acera llena de coches desde que se pasa la parada del autobús. Hasta que no atropelle aquí algún coche a alguien no van a poner soluciones. No vienen ni los guardias de seguridad, ni la Policía actúa. Es lamentable. Y, sobre todo, es peligroso tener que ir andando por la calzada. Los coches aparcan y les da igual», relata a HOY un trabajador del Universitario.

Hay que partir de un problema de base: los aparcamientos del Hospital Universitario de Cáceres, complejo inaugurado en 2019 y pendiente de la ejecución de su segunda fase, se llenan en hora punta. Tanto la plataforma más próxima al edificio, como la inferior, situada al acceder al recinto, completan todas sus plazas. Tampoco suelen quedar huecos libres en la zona habilitada junto al hospital de día, ni en los estacionamientos de urgencias.

La segunda fase contempla dos nuevos aparcamientos, que sumarán 1.400 plazas más

«Es lamentable y, sobre todo, peligroso tener que ir andando por la calzada», lamenta un trabajador del hospital

Esta situación, tal y como publicó este diario el pasado mes de marzo, origina un caos tanto en el propio parking, como en los accesos. Y, desde entonces, ha ido a peor. Si antes los vehículos se veían aparcados sobre la acera principalmente en el tramo más próximo al aparcamiento inferior, la realidad a día de hoy es que los vehículos invaden el espacio de los peatones también en la zona más cercana al edificio hospitalario.

En 2018, un año antes de la inauguración de la primera fase del Universitario, el Servicio Extremeño de Salud (SES) decidió ampliar la zona de aparcamiento que había proyectado inicialmente. En un principio, se habían habilitado 455 plazas para estacionar. Pero, tras la modificación del proyecto, la cifra se elevó hasta las 793 actuales. Hay que recordar que el personal que trabaja en el Universitario carece de plazas reservadas, por lo que la zona de aparcamientos está ocupada tanto por pacientes, familiares y profesionales sanitarios.

La alternativa al vehículo particular para llegar al Universitario es el transporte público. La línea 3 de autobuses pasa por el recinto con una frecuencia de 20 minutos por las mañanas y de 25 minutos por las tardes. Los taxis también cuentan con una parada junto a la puerta principal.

También, como alternativa, existe la posibilidad de dejar el coche en el aparcamiento del parque de recreo El Cuartillo, que depende de la Diputación Provincial de Cáceres. Aunque hay que andar algunos metros más, este complejo está situado junto al recinto hospitalario.

Hay que recordar que el Hospital Universitario de Cáceres está pendiente de la ejecución de su segunda fase, una obra que es la más cara de la historia del Servicio Extremeño de Salud. Y en esta segunda fase se prevén más aparcamientos.

Según detalla el proyecto publicado por la Junta de Extremadura, se contempla la puesta en marcha de dos nuevas zonas de estacionamiento que sumarán 1.400 plazas a las ya existentes (793).

Por un lado, se construirá el aparcamiento norte. Será el de mayor extensión y estará ubicado entre el hospital y la nueva helisuperficie. En él habrá 744 estacionamientos. Por otro, estará el aparcamiento sur, que se ubicará entre el parking actual, el Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón y la carretera Nacional N-521. Contará con 669 plazas.

Según la última información publicada, la UTE formada por las empresas Sacyr y Gévora ejecutará las obras de la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres (HUC) por la cantidad de 188.789.935,91 euros. Un total de siete empresas habían concurrido al proceso de licitación.

La Junta de Extremadura estima que esta segunda fase estará terminada entre 2029 y 2030. El proyecto, aprobado el pasado 22 de julio, contempla un plazo de ejecución de 42 meses y salió a concurso con un presupuesto total de 219,5 millones de euros, lo que la convierte en la inversión más elevada en la historia del Servicio Extremeño de Salud.