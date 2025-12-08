HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dos peatones caminan por la calzada a la salida del hospital al estar la acera (a la derecha) ocupada por los coches. M. J. T.

Peatones sin acera en el Hospital Universitario de Cáceres

Usuarios del complejo hospitalario se ven obligados a diario a invadir la calzada porque los coches estacionan sobre el espacio reservado para los viandantes

María José Torrejón

María José Torrejón

Cáceres

Lunes, 8 de diciembre 2025, 07:58

Comenta

Hay días en los que la acera que comunica el aparcamiento inferior del Hospital Universitario de Cáceres –el más alejado, situado junto a la ... glorieta de acceso al recinto, a pocos metros de El Cuartillo– con el edificio sanitario está completamente engullida por vehículos mal estacionados sobre este espacio, reservado en teoría para los viandantes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fiscal a los 25: «Sabía que iba a conseguir la plaza antes o después»
  2. 2

    Imputado otro policía antidroga por la muerte a tiros de un joven
  3. 3 Herida una mujer en un accidente de patinete en Badajoz
  4. 4 Herida una mujer en un accidente de patinete en Badajoz
  5. 5 Estos son los candidatos a presidir la Junta de Extremadura
  6. 6 Fallece también la mujer que sufrió quemaduras en el incendio de Navalmoral
  7. 7 Diez belenes para disfrutar la Navidad en Extremadura
  8. 8 Dónde puedes ver gratis este puente de diciembre a Sanguijuelas del Guadiana
  9. 9 Trasladado en helicóptero al Universitario de Cáceres tras caer de un caballo en Valdesalor
  10. 10

    El Ayuntamiento tendrá que pagar 170.000 euros a dos policías locales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Peatones sin acera en el Hospital Universitario de Cáceres

Peatones sin acera en el Hospital Universitario de Cáceres