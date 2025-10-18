¿Qué ha pasado este sábado, 18 de octubre, en Extremadura?

R.H. Sábado, 18 de octubre 2025, 21:24 Comenta Compartir

Siete heridos en un choque de dos coches que acabó con uno de ellos ardiendo en Villanueva

Siete personas han resultado heridas en el choque de dos coches en Villanueva de la Serena. El accidente ha producido que ambos vehículos volcasen y que uno de ellos comenzase a arder, por lo que se han vivido situaciones muy peligrosas.

Continúan creciendo las enfermedades de transmisión sexual en Extremadura

Si la tendencia no cambia en lo que resta de año, las enfermedades de transmisión sexual volverán a batir récord en Extremadura. Los casos de sífilis aumentan un 15% en lo que va de año y continúan al alza los contagios de clamidia y hepatitis A y C.

La Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica ha explicado en varias ocasiones que las causas del aumento son múltiples y, entre otras, alude a que «hay una mayor liberalización de las relaciones sexuales, el uso de redes sociales que facilitan encuentros con desconocidos y una disminución del uso del preservativo».

Arrancan las oposiciones del SES, para las que hay 43.000 aspirantes

Este sábado, 18 de octubre, arrancan las oposiciones del SES correspondientes a la convocatoria de 2025. Se trata de un proceso en el que se ofrecen 2.037 plazas, ya que se suman las ofertas públicas de 2021, 2022 y 2023. En total, son 1.540 plazas para sanitarios y otras 497 para categorías no sanitarias, para lograr convertirse en personal fijo del sistema público extremeño.

Extremadura cuenta desde julio con el registro de médicos objetores al aborto

La Junta puso en marcha la medida oficialmente con la publicación del Decreto 80/2025, de 15 de julio, con el que se crea y regula el Registro de Objeción de Interrupción Voluntaria del Embarazo (ROIVE), que permite a los sanitarios implicados en el proceso inscribir de manera telemática su declaración de objeción a la interrupción en todos los casos o solo en algunos supuestos.

Fallece Sofía Corradi, 'Mamma Erasmus' y Premio Europeo Carlos V en Yuste: así recuerda María Guardiola su paso por Extremadura

La profesora italiana Sofía Corradi (Roma, 1934), conocida como «Mamma Erasmus» por haber inspirado el programa de intercambio universitario más emblemático de la Unión Europea (Erasmus), ha fallecido a los 91 años, según ha lamentado este sábado la Fundación Yuste. Su visión transformó la educación superior europea y promovió una generación de jóvenes comprometidos con la convivencia, la diversidad y la construcción de una Europa más unida. Así lo destaca la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, que ha lanzado un sentido mensaje por su pérdida a través de las redes sociales.