Las enfermedades de transmisión sexual siguen creciendo en Extremadura

Si la tendencia no cambia en lo que resta de año, las enfermedades de transmisión sexual volverán a batir récord en Extremadura. Los datos ... cerrados a 8 de octubre ponen de manifiesto un aumento de los casos de sífilis y clamidia, hepatitis A y C, y una estabilización en los de hepatitis B y gonorrea o infección gonocócica.

Según el último informe de la dirección General de Salud Pública, en el que se exponen los datos epidemiológicos de las enfermedades de transmisión sexual y otras, los casos de sífilis han crecido un 15% en lo que va de año con respecto al mismo periodo de 2024. En concreto, han sido 161 los casos detectados hasta la semana 40 del año frente a los 140 registrados hasta la misma semana del pasado año.

Un avance que se produce también en los casos de clamidia, se han contabilizado 194 frente a 192 de 2024, y de hepatitis C, que han pasado de 2 a 9. En cuanto a los de hepatitis B, en la semana 40 de 2024 había 11 y este año en el mismo periodo hay 10 y los de gonorrea han sufrido un descenso mayor, de 146 a 110, aunque la incidencia de estas enfermedades en todos los casos sigue siendo alta.

En 2024, el Servicio Extremeño de Salud (SES) detectó 651 casos, que representan el 20% del total desde que se empezaron a contabilizar en 2010, y los datos epidemiológicos de las enfermedades que principalmente se transmiten al tener relaciones sexuales muestran una evolución similar en el último informe de Salud Pública relativo a las Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDA), en el que aparecen las de transmisión sexual, pero también aquellas en las que la transmisión es respiratoria o los contagios se producen por agua y alimentos o por vectores.

Pero son las de transmisión sexual las que presentan la mayor incidencia en la región, con un índice epidémico –la razón entre los casos acumulados hasta la semana de turno y la mediana del quinquenio anterior– muy superior al 1,25 en el que se sitúa la incidencia alta. De hecho, en el caso de la clamidia supera el 5 y en el de la sífilis el 4.

No obstante, la incidencia no es la misma en las diferentes áreas de salud. En el caso de la hepatitis A la zona de salud de Mérida se sitúa a la cabeza con 13,24 casos en los últimos 12 meses por cada 100.000 habitantes frente a los 6,73 de media de Extremadura.

El área sanitaria de Don Benito-Villanueva de la Serena lidera los casos de hepatitis B (4,52 frente a 1,42 de media); Cáceres es la zona con una mayor incidencia de hepatitis C (1,60 frente a 0,95) y es también la que presenta el mayor número de casos de clamidia en los últimos 12 meses por cada 100.000 habitantes, junto con Badajoz: 36,83 y 33,78 frente a 22,85 de media.

Cáceres también, seguida de las áreas sanitarias de Don Benito-Villanueva de la Serena y Mérida, está a la cabeza en los casos de gonorrea, con una tasa de 22,95, claramente por encima de los 14,13 de media, y Badajoz, en los de sífilis. Aunque con respecto a esta enfermedad de transmisión sexual, también las áreas sanitarias de Cáceres, Don Benito y Mérida superan con mucho la tasa media de 18,01. El área sanitaria pacense presenta una tasa de 27,10 casos en los últimos 12 meses por cada 100.000 habitantes; el área de salud de Mérida tiene 21,67; Don Benito-Villanueva suma 21,09 y Cáceres, 20,28.

En 2024 el SES detectó 651 casos de enfermedades de transmisión sexual, un 18% más que en 2023 y un 1.000% más que en 2010, primer año de registro, cuando hubo 59 diagnósticos. Y en este 2025, como plasman los datos registrados en la semana 40, continúa la tendencia al alza en buena parte de las enfermedades de transmisión sexual.

Desde 2010 hasta el 31 de diciembre 2024 se han declarado 3.189 infecciones y los médicos hacen referencia a una tendencia en claro ascenso, con excepción de los años 2020 y 2021 debido a la pandemia de la covid.

A ello ha contribuido la estrategia de búsqueda activa de casos a través de un sistema de obtención automática de resultados de Microbiología. Se trata de una estrategia que puso en marcha, en marzo de 2023, la Subdirección de Epidemiología en colaboración con varios departamentos del SES.

Prácticas de riesgo

Sin embargo, ello no significa que no haya habido también un incremento real de los casos. La Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica ha explicado en varias ocasiones que las causas del aumento son múltiples y, entre otras, alude a que «hay una mayor liberalización de las relaciones sexuales, el uso de redes sociales que facilitan encuentros con desconocidos y una disminución del uso del preservativo».

El incremento se está produciendo, sobre todo, entre los más jóvenes, con una tendencia ascendente de casos en el grupo de 20 a 34 años. Ana Yáñez Otero, directora del Instituto Clínico Extremeño de Sexología, ha alertado en más de una ocasión del auge entre los jóvenes. Desde su punto de vista, un problema multifactorial porque se ha dejado de normalizar el uso del preservativo en las relaciones sexuales, los adolescentes y jóvenes acceden a información no contrastada a través de internet, falta educación sexual y van a más las prácticas de riesgo como el sexo en grupo o el 'chemsex', el consumo de drogas para facilitar o intensificar la actividad sexual.