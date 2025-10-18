HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este sábado, 18 de octubre, en Extremadura?
Campaña de concienciación para reducir las infecciones de transmisión sexual. HOY

Las enfermedades de transmisión sexual siguen creciendo en Extremadura

Los casos de sífilis aumentan un 15% en lo que va de año y continúan al alza los contagios de clamidia y hepatitis A y C

Ana B. Hernández

Sábado, 18 de octubre 2025, 20:51

Comenta

Si la tendencia no cambia en lo que resta de año, las enfermedades de transmisión sexual volverán a batir récord en Extremadura. Los datos ... cerrados a 8 de octubre ponen de manifiesto un aumento de los casos de sífilis y clamidia, hepatitis A y C, y una estabilización en los de hepatitis B y gonorrea o infección gonocócica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Siete heridos en un choque de dos coches que acabó con uno de ellos ardiendo en Villanueva
  2. 2 Extremadura registra un nuevo temblor
  3. 3

    Hacienda solicita de forma masiva información de sus ingresos a las comunidades de vecinos
  4. 4 Arrancan de un mordisco un trozo de un dedo a un jugador en un partido de juveniles en Málaga
  5. 5 Multas de más de tres mil euros a patinetes y bicicletas eléctricas que no cumplan este requisito a partir de enero
  6. 6 La Aemet prevé la llegada de la lluvia a Extremadura por el paso de varios frentes atlánticos
  7. 7

    El angustioso traslado al hospital de Mérida del vecino de la calle Panaderos
  8. 8 Dos menores resultan heridos graves tras un accidente con un 'Minit' en Las Vaguadas de Badajoz
  9. 9 Extremadura a través del paladar: siete platos típicos del recetario extremeño
  10. 10 «Me inmovilizaron con correas porque nadie podía quedarse conmigo en el hospital»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Las enfermedades de transmisión sexual siguen creciendo en Extremadura

Las enfermedades de transmisión sexual siguen creciendo en Extremadura