Fallece Sofía Corradi, 'Mamma Erasmus' y Premio Europeo Carlos V en Yuste: así recuerda María Guardiola su paso por Extremadura La pedagoga italiana Sofia Corradi, más conocida como 'Mamma Erasmus', galardonada con el Premio Europeo Carlos V en 2016, ha fallecido a los 91 años

Irene Toribio Sábado, 18 de octubre 2025, 17:21

La profesora italiana Sofía Corradi (Roma, 1934), conocida como «Mamma Erasmus» por haber inspirado el programa de intercambio universitario más emblemático de la Unión Europea (Erasmus), ha fallecido a los 91 años, según ha lamentado este sábado la Fundación Yuste. Su visión transformó la educación superior europea y promovió una generación de jóvenes comprometidos con la convivencia, la diversidad y la construcción de una Europa más unida. Así lo destaca la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, que ha lanzado un sentido mensaje por su pérdida a través de las redes sociales.

«Lamento el fallecimiento de Sofía Corradi, 'Mamma Erasmus', Premio Europeo Carlos V. Su visión dio origen al programa Erasmus, símbolo de convivencia, diversidad y ciudadanía europea. Su legado vivirá en los millones de jóvenes que, gracias a su impulso, han podido aprender y construir juntos una Europa más unida».

Corradi recibió en 2016 el Premio Europeo Carlos V, otorgado por la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, en reconocimiento a su labor a favor de la movilidad académica y el fortalecimiento del proyecto europeo. En julio de 2017, regresó a Extremadura para inaugurar en el Real Monasterio de Yuste el seminario doctoral «La paz y los valores europeos como posible modelo de integración y progreso en un mundo global», que reunió a investigadores de distintos países.

Su relación con Yuste reflejó el espíritu de su trayectoria: una apuesta firme por el entendimiento entre pueblos a través de la educación y los valores europeos.

El legado de Sofía Corradi perdurará en cada estudiante que, gracias a su idea, ha podido conocer Europa desde dentro y aprender que el futuro común se construye viajando, estudiando y compartiendo.

Corradi estudió en la Graduate School of Law de Columbia, obteniendo el 'Master en Derecho Comparado'. Además, es graduada en Derecho, con honores, por la Universidad de Roma La Sapienza, y ha realizado investigaciones sobre el derecho a la educación como un derecho humano fundamental en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, la Academia de Derecho Internacional de La Haya y la London School of Economics.

La italiana recibió el Premio Carlos V el 9 de mayo de 2016 en un solemne acto presidido por el rey Felipe VI, en el Monasterio de San Jerónimo de Yuste, por su trayectoria y «gran aportación y contribución al proceso de integración europea a través de la concepción y puesta en marcha de la iniciativa Erasmus», amén de su trabajo y desempeño en pro de la movilidad académica, apostando por los jóvenes estudiantes europeos como garantía del mañana y del futuro.

Durante su intervención en ese acto, Corradi reivindicó el valor del programa Erasmus, del que fue impulsora, como una de las iniciativas más poderosas para promover la integración europea, el entendimiento internacional y la paz. En este sentido, recordó, además, que el programa europeo no se limita al aprendizaje de idiomas ni a la excelencia académica, «sino que representa una experiencia vital transformadora que fomenta autonomía, responsabilidad, creatividad, solidaridad y apertura cultural».

Sofia Corradi destacó que esta iniciativa -nacida en plena Guerra Fría y oficialmente lanzada en 1987- ha permitido que generaciones de jóvenes europeos se conviertan en «ciudadanos del mundo, con mayor capacidad de diálogo, resolución pacífica de conflictos y cooperación». Además, defendió el papel del programa como «instrumento de prevención y construcción de paz desde la base social y cultural».

Para finalizar su intervención, animó a ampliar la cooperación de Erasmus Plus con otras regiones del mundo, haciendo especial hincapié en América Latina, «para aprovechar el idioma común y el potencial de las universidades españolas como socios estratégicos».