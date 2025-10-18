Siete heridos en un choque de dos coches que acabó con uno de ellos ardiendo en Villanueva Dos de las víctimas sufren heridas «menos graves» mientras que el resto están leves a pesar de lo aparatoso del accidente

El polígono en el que ha ocurrido el accidente.

Natalia Reigadas Badajoz Sábado, 18 de octubre 2025, 18:32 | Actualizado 18:45h.

Siete personas han resultado heridas en el choque de dos coches en Villanueva de la Serena. El accidente ha producido que ambos vehículos volcasen y que uno de ellos comenzase a arder, por lo que se han vivido situaciones muy peligrosas.

De los siete heridas, tal y como informa el servicio de emergencias 112 de Extremadura, cinco están leves y dos han sufrido heridas «menos graves». Todos han sido trasladados al hospital Don Benito-Villanueva para ser atendidos.

El accidente ha tenido lugar sobre las dos de la tarde de este sábado en el kilómetro 6 de carretera EX-104 a la altura del Polígono Industrial Montepozuelo, en el término municipal de Villanueva de la Serena.

Los dos heridos de mayor consideración son dos mujeres de 38 y 61 años. El resto son dos varones y otras tres mujeres, una de ellas de 89 años aunque sus heridas son leves.

El accidente ha provocado el corte de la carretera Ex-104 a la altura del polígono, aunque tras el traslado de los heridos y la extinción de las llamas se ha podido reabrir la vía.

Al lugar del suceso se han trasladado numerosos servicios de emergencias, entre ellos tres ambulancias del Servicio Extremeño de Salud, una de ellas medicalizada, la Guardia Civil, bomberos del CPEI, la Policía Local de Villanueva y una unidad de la Cruz Roja.

Accidente en Las Vaguadas

No es el único accidente destacado este fin de semana. Dos menores han resultado heridos la pasada madrugada en Badajoz en un accidente de tráfico. Según detalla el Centro de Atención de urgencias y Emergencias 112 Extremadura, el siniestro vial se ha producido por el choque «en una esquina a la salida de rotonda» ubicada en la calle Parque de las Cañadas, que discurre por dentro de Las Vaguadas.

Como consecuencia del accidente, hay dos jóvenes de 17 años heridos. Uno de ellos grave y el otro «menos grave», por lo que ambos fueron trasladados al Hospital Universitario de Badajoz. Uno de ellos ha sufrido un trauma craneal y el otro cervical.

El 112 Extremadura recibió la llamada a la centralita sobre la 1.30 horas y movilizó hasta el lugar dos ambulancias del Servicio Extremeño de Salud (SES), una medicalizada y otra de soporte vital básico, además de patrullas de la Policía Local de Badajoz.

Fuentes de la Policía Local de Badajoz señalan que en el accidente «se ha visto implicado un vehículo de alquiler 'Minits', ocupado por tres menores de 17 años de edad, de los que los dos acompañantes han resultado heridos, siendo evacuados a un centro sanitario».

Además, explican que «al conductor se le investiga por varios delitos contra la seguridad vial».