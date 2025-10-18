Arrancan las oposiciones del SES, para las que hay 43.000 aspirantes Este sábado comienzan los exámenes en Badajoz, Mérida y Cáceres para optar a alguna de las 2.000 plazas disponibles

Luis Expósito Badajoz Sábado, 18 de octubre 2025, 11:59 Comenta Compartir

Este sábado, 18 de octubre, arrancan las oposiciones del SES correspondientes a la convocatoria de 2025. Se trata de un proceso en el que se ofrecen 2.037 plazas, ya que se suman las ofertas públicas de 2021, 2022 y 2023. En total, son 1.540 plazas para sanitarios y otras 497 para categorías no sanitarias, para lograr convertirse en personal fijo del sistema público extremeño.

En este mes de octubre tendrán lugar los exámenes de las primeras 13 categorías laborales, para las que están admitidos 43.274 aspirantes. Los primeros se celebran este sábado desde las 10 horas para las categorías de técnicos de gestión de sistemas y tecnologías de la información (en el Centro Universitario de Mérida), odontoestomatólogos de Atención Primaria (Facultad de Medicina de Badajoz), técnicos especialistas en Radioterapia (Facultad de Derecho de Cáceres) y celadores en el turno de discapacidad (Facultad de Veterinaria de Cáceres).

Este domingo, 19 de octubre y también a las 10 horas, será el turno de los médicos de Urgencia Hospitalaria (Facultad de Ciencias Económicas de Badajoz), pediatras de Atención Primaria (Facultad de Veterinaria de Cáceres) y enfermeros especialistas obstétrico-ginecológicos (Centro Universitario de Mérida).

Como ya publicó HOY, las pruebas continuarán el 25 octubre para los médicos de Urgencia de Atención Primaria (Facultad de Ciencias Económicas de Badajoz), enfermeros especialistas en salud mental (Facultad de Enfermería de Cáceres), ópticos-optometristas (Centro Universitario de Mérida) y mecánicos (Facultad de Veterinaria de Cáceres).

El 26 de octubre, también a las 10 horas, los exámenes de oposición serán para los aspirantes que opten a un puesto de calefactor en instituciones del SES (Facultad de Ciencias Económicas de Badajoz) y los médicos de admisión y documentación clínica (Centro Universitario de Mérida).

Las pruebas seguirán en noviembre. El sábado día 8 será el turno de psicólogo clínico y de facultativo especialista de área en Alergología, Análisis clínicos, Anestesiología y reanimación, Angiología y cirugía vascular, Aparato digestivo, Cardiología, Cirugía general y del aparato digestivo, Cirugía ortopédica y traumatología, Cirugía pediátrica, Dermatología médico-quirúrgica y venereología, Endocrinología y nutrición, Hematología y hemoterapia, Medicina física y rehabilitación, Medicina intensiva, Medicina interna, Medicina preventiva y salud pública, Microbiología y parasitología, Nefrología, Neumología, Neurología, Obstetricia y ginecología, Oftalmología, Oncología médica, Oncología radioterápica, Otorrinolaringología, Pediatría y sus áreas específicas, Psiquiatría, Radiodiagnóstico, Reumatología y Urología. En todos los casos, los exámenes comenzarán a las 10 en la Facultad de Filosofía y Letras de Cáceres.

Ya el domingo 9 le tocará a los grupos de Gestión de Función Administrativa, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Badajoz; y para los médicos de familia de los equipos de Atención Primaria, en este caso en la Facultad de Veterinaria de Cáceres. También para los enfermeros de Urgencias y Atención Primaria, en la Escuela de Ingenierías Industriales; y para los gobernantes, en el Centro Universitario de Mérida.

El 15 de noviembre serán las pruebas para los enfermeros especialistas en Enfermería Familiar y Comunitaria, en la Escuela de Ingenierías Industriales de Badajoz; y de nuevo para grupos de Gestión de Función Administrativa, esta vez en la Facultad de Derecho de Cáceres. También para los veterinarios de Equipos de Atención Primaria, en la Facultad de Veterinaria de Cáceres; y para los planchadores, en el Centro Universitario de Mérida.

El domingo 16 tendrán lugar las pruebas para los técnicos auxiliares de Farmacia, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Badajoz.

El sábado 22 le tocará a los ingenieros técnicos industriales, en la escuela de Ingenierías Industriales de Badajoz; a los trabajadores sociales en el Centro Universitario de Mérida; y a los lavanderos, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Badajoz. Al día siguiente, domingo 23, se examinarán los electricistas, en la Escuela de Ingenierías Agrarias.

Ya el 29 de noviembre, turno para los farmacéuticos de Atención Primaria, en la Facultad de Veterinaria de Cáceres; y para los técnicos especialistas en Laboratorio, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Badajoz. Y El 30 de noviembre se examinarán los telefonistas, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Aspirantes

En el desglose por categorías, tanto sanitarias como no sanitarias del SES, la más numerosa con mucha diferencia es la de celador, oposición para la que hay 9.033 aspirantes admitidos, seguida de enfermeros y auxiliares administrativos, con 5.875 y 5.523 admitidos respectivamente.

Son 987 los que figuran en el listado para las especialidades de los facultativos hospitalarios, 351 los admitidos a las plazas de médicos de Familia en los equipos de Atención Primaria, 145 los médicos de Urgencias hospitalarias y 62 los médicos de Urgencias en Primaria. Otras categorías que también tienen números notables de admitidos son los fisioterapeutas (779), lavanderos (611) y cocineros (576).