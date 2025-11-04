¿Qué ha pasado este martes, 4 de noviembre, en Extremadura?

R.H. Martes, 4 de noviembre 2025, 20:26 Comenta Compartir

Un juzgado investiga la desaparición de fentanilo en el Hospital Materno de Badajoz

El juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz ha abierto diligencias por la desaparición de fentanilo en el Hospital Materno Infantil de Badajoz a raíz de una declaración efectuada por una enfermera ante la Policía Nacional en septiembre de este año.

Seis heridos en un choque en cadena entre un camión y tres coches en la Ronda Norte de Cáceres

Un camión y tres turismos se han visto implicados este martes por la mañana en un accidente en cadena registrado en la Ronda Norte de Cáceres, según la información facilitada a este diario por los bomberos del Sepei. Como consecuencia del impacto, tal y como confirma el Ayuntamiento, hay seis heridos, entre ellos un menor, que han sido hospitalizados.

La Junta de Extremadura mejora las condiciones de los agentes del medio natural

La Junta de Extremadura mejora las condiciones laborales de los agentes del medio natural, un colectivo de 250 trabajadores que trabaja en cuestiones como la extinción de incendios, la lucha contra la caza furtiva y la defensa frente a especies invasoras.

Gévora y Sacyr construirán por 188 millones la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres

La UTE formada por las empresas Sacyr y Gévora ejecutará las obras de la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres (HUC) por la cantidad de 188.789.935,91 euros. Un total de siete empresas habían concurrido al proceso de licitación. La Junta de Extremadura estima que esta segunda fase estará terminada entre 2029 y 2030. El proyecto, aprobado el pasado 22 de julio, contempla un plazo de ejecución de 42 meses y salió a concurso con un presupuesto total de 219,5 millones de euros, lo que la convierte en la inversión más elevada en la historia del Servicio Extremeño de Salud.

Una defensa asegura que Gallardo «se comía a besos a Susana Díaz» cuando contrató al hermano de Pedro Sánchez

El escrito de defensa de dos funcionarios provinciales y un ex diputado carga contra la instrucción de la jueza Beatriz Biedma que ha investigado el contrato al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez-Castejón, en la Diputación de Badajoz. Cuestiona también que los imputados pudieran querer mediar para satisfacer a Pedro Sánchez, actual presidente del Gobierno que había dejado de ser secretario general del PSOE cuando se creó y adjudicó el puesto de trabajo (2016 y 2017) que terminó desempeñando su hermano.

