Seis heridos en un choque en cadena entre un camión y tres coches en la Ronda Norte de Cáceres Los bomberos han tenido que excarcelar a tres pasajeros que iban en dos turismos diferentes. Todos los heridos, entre ellos un menor, han sido hospitalizados

María José Torrejón Cáceres Martes, 4 de noviembre 2025, 14:16 | Actualizado 14:26h. Comenta Compartir

Un camión y tres turismos se han visto implicados este martes por la mañana en un accidente en cadena registrado en la Ronda Norte de Cáceres, según la información facilitada a este diario por los bomberos del Sepei. Como consecuencia del impacto, tal y como confirma el Ayuntamiento, hay seis heridos, entre ellos un menor, que han sido hospitalizados.

El servicio de urgencias y emergencias 112 ha alertado a los bomberos del siniestro a las 11.45 horas. El suceso ha ocurrido a la altura del parque comercial de Mejostilla, donde se encuentran firmas como la marca deportiva Sprinter. Según las primeras investigaciones, los tres turismos habrían sido golpeados por alcance por un camión cuando se encontraban parados, según se apunta desde la Policía Local. Los agentes se encuentran en este momento realizando el correspondiente atestado para determinar las causas exactas del accidente.

Ampliar Otra imagen del accidente. SEPEI DE CÁCERES

Los bomberos han tenido que excarcelar a tres pasajeros que se habían quedado atrapados en el interior de los vehículos. Se encontraban en dos turismos diferentes. Por el momento, se desconoce el alcance de los daños sufridos por los heridos.

Los bomberos han desplazado al lugar de los hechos tres dotaciones (incluida una unidad de mando) y siete efectivos. Y la Policía Local se ha encargado de controlar el tráfico y de asegurar la seguridad de conductores y servicios de emergencia.

El pasado mes de enero, en la glorieta de la confluencia entre la Ronda Norte y la carretera de Casar de Cáceres, tuvo lugar otro aparatoso accidente de tráfico, que en esa ocasión se saldó sin heridos. Uno de los vehículos implicados en el siniestro acabó volcado sobre la calzada en la salida hacia Casar, por lo que la Policía Local tuvo que regular el tráfico hasta que fue retirado por las asistencias. El accidente se produjo pasadas las cuatro de la tarde y tuvo como consecuencia diversos daños materiales en los vehículos implicaos, pero sin heridos, según informó el Ayuntamiento.

En agosto de 2023 un ciclista de 50 años fue atropellado un domingo por la mañana por un coche cuando circulaba por la Ronda Norte, en concreto en la avenida Pozo de la Nieve. El accidente se produjo en torno a las diez de la mañana, según la información facilitada a este diario por DYA Extremadura, que se desplazó hasta el lugar de los hechos para prestar cobertura sanitaria junto a un equipo del 112. El ciclista fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario de Cáceres, donde ingresó en la UCI con traumatismo costal y varias facturas.