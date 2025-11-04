La Junta de Extremadura mejora las condiciones de los agentes del medio natural

La Junta de Extremadura mejora las condiciones laborales de los agentes del medio natural, un colectivo de 250 trabajadores que trabaja en cuestiones como la ... extinción de incendios, la lucha contra la caza furtiva y la defensa frente a especies invasoras.

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes la modificación del reglamento de organización y funcionamiento de estos agentes. La consejera portavoz de la Junta, Elena Manzano, ha destacado que se actualiza por primera vez en veinte años una norma destinada a un grupo de trabajadores que realiza una labor clave en la conservación del medio natural.

Según ha explicado, entre las mejoras aprobadas se incluye que los agentes pasan del grupo C al grupo B, que pasarán a patrullar en parejas (excepto en las guardias de incendios) y que harán guardias en época de peligro bajo de incendios (antes sólo era en temporada alta y media). Asimismo, se compensan las horas extra, se fija un máximo de tres turnos de noche al mes (ahora son cinco), se garantiza que el 75% de su jornada será preferentemente en horario de mañana y que tendrán quince días de vacaciones en verano (hasta ahora dependía de las necesidades del servicio).

También se suprime la obligación de residir en el municipio donde se encuentra el centro de trabajo, se refuerza la seguridad de los vehículos que utilizan y se crean concursos para el acceso a plazas de coordinador (actualmente se realiza por designación directa). La portavoz de la Junta ha apuntado que el coste de estas medidas asciende a 400.000 euros.

El Gobierno regional ha aprobado otras medidas destinadas a mejorar la lucha contra los incendios forestales. La Junta comprará dos aviones anfibios, que pueden recoger agua sin necesidad de aterrizar, por un importe de 3,8 millones de euros. Manzano ha recalcado que estos dispositivos permiten ofrecer una primera respuesta rápida ante las llamas. Además, ha apuntado que son especialmente adecuados para Extremadura, ya que se trata de una región con 1.500 kilómetros de costa interior y que cuenta con los dos mayores embalses de España, los de La Serena y Alcántara.

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha tenido conocimiento de las obras de emergencia que se están acometiendo en los municipios de Jerte, Cabezuela del Valle y Casas del Monte para garantizar el suministro de agua a la población tras el incendio de Jarilla del pasado verano. Con una dotación de 1 millón de euros, ofrecen una alternativa de abastecimiento antes de que las lluvias de otoño causen el arrastre de las cenizas y otros restos. Para ello, se captará agua limpia de gargantas que no han sido afectadas por el fuego y se bombeará a través de nuevas tuberías a depósitos municipales.

Manzano ha afirmado que los trabajos están prácticamente terminados, a falta de concluir una actualización en Cabezuela del Valle. «Esta medida garantiza el acceso a agua potable de más de 4.000 vecinos que residen en estas localidades y de manera indirecta los turistas y visitantes», ha subrayado.

Abastecimiento en verano

En relación con lo anterior, el Ejecutivo extremeño ha autorizado un gasto de 9,3 millones de euros para mejorar el abastecimiento de agua a las localidades de Cabezuela del Valle y Pasarón de la Vera. En colaboración con la sociedad estatal Aguas de las cuencas de España (Acuaes), la Diputación de Cáceres y los ayuntamientos de los dos municipios, se pretende garantizar el suministro en picos de alta demanda, como durante el verano, debido a la afluencia de turistas y al regreso de habitantes que acuden a pasar sus vacaciones. Entre otras cuestiones, se construirán nuevas balsas en ambas localidades.