Gévora y Sacyr construirán por 188 millones la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres La oferta económica de la UTE formada por ambas empresas ha sido la mejor valorada en la Mesa de Contratación de la Consejería de Salud celebrada este martes

La UTE formada por las empresas Sacyr y Gévora ejecutará las obras de la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres (HUC) por la cantidad de 188.789.935,91 euros. Un total de siete empresas habían concurrido al proceso de licitación. La Junta de Extremadura estima que esta segunda fase estará terminada entre 2029 y 2030. El proyecto, aprobado el pasado 22 de julio, contempla un plazo de ejecución de 42 meses y salió a concurso con un presupuesto total de 219,5 millones de euros, lo que la convierte en la inversión más elevada en la historia del Servicio Extremeño de Salud.

En la Mesa de Contratación de la Consejería de Salud celebrada este martes la oferta presentada por Sacyr–Gévora ha obtenido la puntuación más alta, con un total de 95,30 puntos, por delante de las propuestas de Acciona–Acciona Industrial (93,10 puntos) y Constructora San José–Magenta (91,27 puntos). Ninguna de las ofertas fue considerada anormal o desproporcionada.

Por tanto, la Mesa ha acordado elevar al órgano competente la propuesta de adjudicación en favor de la UTE Sacyr–Gévora, que presentó la oferta económica más ventajosa dentro de los parámetros técnicos y financieros exigidos. La adjudicación definitiva se formalizará una vez superadas las fases administrativas previstas en la Ley de Contratos del Sector Público.

La segunda fase supone la construcción de un edificio hospitalario adicional al actual (módulo 2) conectado al existente (módulo 1 ) y la reforma de este último. Se llevarán a cabo importantes actuaciones en urbanización, jardines, viales y aparcamientos. Incorporará 431 nuevas camas hospitalarias, la construcción de 10 nuevos quirófanos, 182 nuevas consultas externas, 20 nuevos boxes de UCI, 12 nuevas camas de corta estancia y nuevas instalaciones de radiodiagnóstico, como dos resonancias magnéticas (RM), cuatro salas de rayos X (RX) y dos tomografías computarizadas (TAC). También contará con una UCI pediátrica, muy demandada desde hace años por pacientes y sanitarios.

Cuando esta segunda fase del HUC esté terminada y en funcionamiento, el complejo hospitalario contará con una residencia destinada a familiares de pacientes hospitalizados y con 1.400 nuevas plazas de aparcamiento. Además de la ampliación, el proyecto incluye la mejora de las instalaciones ya operativas desde 2019, con el objetivo de concentrar todos los servicios médicos del Complejo Hospitalario Universitario de la ciudad, actualmente repartidos entre el propio HUC y el hospital San Pedro de Alcántara, que cerrará cuando entre en servicio la nueva fase y todos los servicios que alberga en la actualidad serán trasladados.

La segunda fase prescinde de la forma en zigzag de la primera y se construirá en modo de peine para mejorar la accesibilidad y el trabajo sanitario. Hay que recordar las numerosas quejas por parte del personal que arreciaron tras la apertura en 2019, al comprobar las dificultades de movilidad en la cotidianeidad de la vida hospitalaria.

Entre las novedades que traerá consigo la puesta en funcionamiento de la segunda parte del HUC destacan varias dotaciones complementarias inéditas en la ciudad. Una de ellas es la residencia de familiares, gestionada directamente por el hospital, con 30 habitaciones y una zona común bajo un amplio porche de acceso. Este edificio se situará junto al cuerpo principal del hospital, en su zona oeste, y ocupará una superficie de 1.465 metros cuadrados para facilitar la estancia de acompañantes, especialmente de pacientes procedentes de municipios alejados.

Ampliar Recreación de la segunda fase del HUC, formada por los tres edificios de la izquierda. HOY

Las nuevas 1.400 plazas de aparcamiento se sumarán a las 793 ya existentes, mejorando así notablemente la capacidad del recinto.

La segunda fase del HUC incluirá también una nueva base de emergencias para ambulancias y helicópteros, dotada de hangar, punto de repostaje, edificio de servicios y helisuperficie. Dispondrá asimismo de espacios para el descanso de las tripulaciones, despachos médicos y salas de reuniones y formación.

Cabe recordar que el actual helipuerto del hospital entró en funcionamiento en 2023, cuatro años después de la apertura del centro, con la previsión de realizar unas 300 operaciones anuales y de centralizar las urgencias sanitarias de la provincia. Sin embargo, en ocasiones ha permanecido inoperativo —como ocurrió el pasado verano—, lo que obligó a utilizar de forma provisional la finca de El Cuartillo como punto alternativo de despegue y aterrizaje.

