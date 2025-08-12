¿Qué ha pasado este martes 12 de agosto en Extremadura?

R. H. Martes, 12 de agosto 2025, 21:08 Comenta Compartir

El 90% del fuego está estabilizado pero los vecinos de Villar del Pedroso seguirán confinados hasta alcanzar el 100%

Los vecinos del municipio cacereño de Villar del Pedroso seguirán confinados por el incendio originado en el municipio toledano de Navalmoralejo y que se ha extendido a la provincia de Cáceres. Así lo ha confirmado esta tarde el consejero de Presidencia, Abel Bautista, que ha señalado que las previsiones indican que al final del día el fuego estará estabilizado al 100%. En este momento, ha añadido, se encuentra al 90%.

Declarado un nuevo incendio en el norte cacereño, entre Jarilla y el Valle del Jerte

La zona norte cacereña sufre un nuevo incendio. Ha comenzado en torno a las 18.30 horas en la sierra de Jarilla, en la comarca de Trasierra, y ha alcanzado la cumbre hasta El Torno, en el Valle del Jerte, desde donde se visualiza la gran humareda que corona la cumbre pero también las llamas.

José Luis Gaviro: «Esto era una ratonera, solo había una carretera de salida»

«Nos cogió en la playa bañándonos con mi hija, que avistó el fuego a lo lejos». Así comenzó la pesadilla el 11 de agosto para José Luis Gaviro y su familia, que acostumbran desde hace años pasar sus pasar sus vacaciones en el hotel Meliá Atlanterra del municipio gaditano de Zahara de los Atunes. En las de este presente mes de agosto, se han visto sorprendidos por el fuego.

El juez envía a prisión al detenido en Mérida por la violación agravada y el robo a una peregrina

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Mérida ha decretado el ingreso en prisión del hombre detenido el sábado por violar a una peregrina que hacía el Camino de Santiago.

Detenido un hombre por herir a otro con un objeto punzante en una discusión familiar en La Cumbre

Agentes de la Guardia Civil detuvieron en la tarde de este lunes a un hombre por herir a otro durante una discusión familiar en la localidad cacereña de La Cumbre. El arrestado agredió al varón afectado con un objeto punzante, provocándole diversas lesiones.

