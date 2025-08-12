El juez envía a prisión al detenido en Mérida por la violación agravada y el robo a una peregrina

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Mérida ha decretado el ingreso en prisión del hombre detenido el sábado ... por violar a una peregrina que hacía el Camino de Santiago.

El juez ha decretado su entrada en la cárcel comunicada y sin fianza, por lo que no podrá salir por el momento. Se trata de un hombre de 54 años al que se le imputan los presuntos delitos de robo con intimidación y un delito agravado de agresión sexual.

El suceso tuvo lugar en la madrugada del viernes al sábado en el parque de las siete sillas de Mérida, una zona ajardinada cerca del río. La joven, extranjera, fue atacada por este hombre que la violó y le robó varios objetos. La descripción del agresor permitió a la Policía Nacional detener al presunto autor de este grave ataque solo unas horas después.

Otros casos

No es el primer caso de agresión sexual en esta ruta tan popular. El año pasado un ciudadano portugués fue condenador a cinco años de prisión por un delito de violación con acceso carnal en grado de tentativa y nueve meses de cárcel por un segundo delito de lesiones. El intento de violación fue a una peregrina alemana en un hotel de la ciudad en el verano de 2023.

En 2011, además, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de León condenó a seis años de prisión un hombre de 31 como autor de un delito de violación cometido contra una peregrina estadounidense que se encontraba en León.

De hecho, tras la violación en Mérida el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, recordó ayer que existe una campaña preventiva llamada 'No caminas sola' para que las peregrinas reciban apoyo y asistencia si detectan algún tipo de agresión o amenaza.

La Guardia Civil y la Policía Nacional han llevado a cabo la distribución del material informativo por los albergues, alojamientos de hospedaje, gasolineras, farmacias y establecimientos públicos ubicados en estos tramos peregrinos en territorio extremeño.

La campaña se compone de carteles y tarjetas informando del teléfono de atención a todas las formas de violencia contra las mujeres: (016), Emergencias (112), Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tanto Guardia Civil (062) como Policía Nacional (091), información de la aplicación móvil Alertcops y el código QR con acceso a la web de recursos. Se trata de 5.000 tarjetas y 2.000 carteles que se han repartido por estas tres rutas peregrinas.