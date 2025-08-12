HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Los vecinos de Villar del Pedroso siguen confinados por el fuego, que ya ha calcinado 3.250 hectáreas
José Luis y su familia en la localidad de Zahara de los Atunes. HOY

Extremeños afectados por el incendio en Zahara de los Atunes

José Luis Gaviro: «Esto era una ratonera, solo había una carretera de salida»

Uno de los muchos extremeños que están de vacaciones en la zona de Zahara de los Atunes y se ha visto afectado por el incendio cuenta a HOY como lo ha vivido

J.M. Solo de Zaldívar

Martes, 12 de agosto 2025, 14:43

«Nos cogió en la playa bañándonos con mi hija, que avistó el fuego a lo lejos». Así comenzó la pesadilla el 11 de agosto para José Luis Gaviro y su familia, que acostumbran desde hace años pasar sus pasar sus vacaciones en el hotel Meliá Atlanterra del municipio gaditano de Zahara de los Atunes. En las de este presente mes de agosto, se han visto sorprendidos por el fuego.

«Vimos cómo las llamas se extendían rápidamente por las urbanizaciones. Cogimos lo imprescindible y nos dirigimos hacia el coche. Era subirse al coche o dirección al mar» explica José Luis a HOY. Él y su familia decidieron coger lo mínimo indispensable, siguiendo las recomendaciones de la Guardia Civil, pero en su marcha pudieron ver cómo las llamas se acercaban al hotel en el que están alojados.

«Empezaron a evacuar el Meliá Atlanterra y el hotel 'El Cortijo' junto a las urbanizaciones cercanas». Esto hizo que los turistas comenzaran a entrar en pánico, huyendo de forma masiva en sus vehículos. «Estuvimos detenidos una hora en el parking subterráneo sin saber lo que ocurría fuera» detalla a HOY. «Esto es como una ratonera, porque solo hay una carretera de salida», asegura por teléfono. En el momento de abandonar la localidad y alejarse del fuego, un gran colapso en la única salida de Zahara de los Atunes sorprendió a José Luis y su familia. «Habilitaron el polideportivo del colegio y ahí hemos pasado la noche».

Noticias relacionadas

Los incendios forestales avanzan en seis comunidades con casi 6.000 desalojados

Los incendios forestales avanzan en seis comunidades con casi 6.000 desalojados

Los incendios que asolan España, en imágenes

En la mañana del martes 12 de agosto, José Luis y su familia han podido volver al apartamento del Meliá Atlanterra del que fueron evacuados ayer. «Hemos estado ordenando un poco el apartamento y limpiando la ceniza de ayer» explica a HOY. Desde las ocho de la mañana sobrevuelan la zona varios helicópteros intentando controlar la situación. «Vivimos momentos muy duros. Vimos mucho pánico, mucha guardia civil e incluso llegó el ejército. Mi hija está hoy que no quiere ni hablar».

Parte de la sierra calcinada por las llamas. HOY

500 bocadillos

Santiago Martínez es otro extremeño que se encuentra en la localidad gaditana. «Sobre las 14.00 horas bajé a la playa y me encontré con que estaba ardiendo la cima de la Sierra hacia la derecha, que es donde están las urbanizaciones y casas». Este extremeño comprobó que todo el pueblo se volcaba con los afectados: «Muchas cocinas de los bares abrieron más tiempo del establecido para dar de comer a muchas familias. También vi a una chica que había hecho 500 bocadillos» explica a HOY. «No permiten entrar a la gente en Atlanterra. Los que tenían reservas en los hoteles de hoy, no les dejan entrar de momento».

El viento entorpeció durante todo el día 11 de agosto a las labores de Guardia Civil y bomberos que intentan apagar el fuego todavía en Zahara de los Atunes. Esto hizo que hasta los socorristas tuvieran que ayudar para intentar extinguir el fuego. Por la ausencia de ellos quedó prohibido el baño ayer en las playas de Zahara de los Atunes. «Se percibe nostalgia y tristeza en el pueblo» detalla Santiago Martínez.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Soraya Arnelas revela su rincón secreto para escapar del calor y presume de la gastronomía local de Extremadura
  2. 2 La víctima de violación de Mérida es una peregrina que estaba completando el Camino de Santiago
  3. 3 Aparecen sanos los dos menores que se escaparon de un centro de acogida de Olivenza
  4. 4 Aparecen sanos los dos menores que se escaparon de un centro de acogida de Olivenza
  5. 5 Los vecinos de Villar del Pedroso siguen confinados por el fuego, que ya ha calcinado 3.250 hectáreas
  6. 6 Detenido un menor de 16 años en Plasencia tras estrellar el coche de su padre y abandonarlo en un puente
  7. 7 Ola de calor: cinco localidades extremeñas superan los 43 grados este lunes
  8. 8 Dos falsos policías tirotean a unos turistas franceses tras pararlos en una autovía para pedirles dinero
  9. 9 La contundente frase con la que Hiba Abouk define su experiencia en Cáceres
  10. 10 Muere un joven de 22 años en Jaén por golpe de calor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy José Luis Gaviro: «Esto era una ratonera, solo había una carretera de salida»

José Luis Gaviro: «Esto era una ratonera, solo había una carretera de salida»