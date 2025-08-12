HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Suceso en Extremadura

Detenido un hombre por herir a otro con un objeto punzante en una discusión familiar en La Cumbre

Durante el incidente otras dos mujeres también resultaron heridas

Tania Agúndez

Tania Agúndez

Badajoz

Martes, 12 de agosto 2025, 13:41

Agentes de la Guardia Civil detuvieron en la tarde de este lunes a un hombre por herir a otro durante una discusión familiar en la localidad cacereña de La Cumbre. El arrestado agredió al varón afectado con un objeto punzante, provocándole diversas lesiones.

Los hechos se produjeron en medio de una disputa familiar, en la que también resultaron heridas dos mujeres, parientes de este individuo.

La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido.

