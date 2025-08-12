Detenido un hombre por herir a otro con un objeto punzante en una discusión familiar en La Cumbre

Tania Agúndez Badajoz Martes, 12 de agosto 2025, 13:41 Comenta Compartir

Agentes de la Guardia Civil detuvieron en la tarde de este lunes a un hombre por herir a otro durante una discusión familiar en la localidad cacereña de La Cumbre. El arrestado agredió al varón afectado con un objeto punzante, provocándole diversas lesiones.

Los hechos se produjeron en medio de una disputa familiar, en la que también resultaron heridas dos mujeres, parientes de este individuo.

La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido.