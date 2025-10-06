HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este lunes, 6 de octubre, en Extremadura?
Vecinos de Olivenza esta mañana en el funeral de Guillermo Fernández Vara. Ángel Márquez
Resumen informativo

¿Qué ha pasado este lunes, 6 de octubre, en Extremadura?

Lea las cinco noticias principales de este lunes 6 de octubre de 2025 | Conozca las informaciones más destacadas en Extremadura y en el mundo

R. H.

Lunes, 6 de octubre 2025, 22:53

Comenta

Último adiós a Guillermo Fernández Vara entre aplausos y recuerdos

Los vecinos de Vara lo despiden entre aplausos. Todos tienen alguna vivencia o anécdota con el expresidente de la Junta de Extremadura, «aquí nunca quiso guardaespaldas, te lo encontrabas en el supermercado como uno más», decían de Vara.

La Policía Nacional registra la casa del padre del presunto autor del homicidio en Badajoz

Tanto el padre como el hijo detenidos por el homicidio de la joven funcionaria han salido custodiados por los agentes tras cuatro horas de registro.

Cuarta muerte del año en Extremadura por la fiebre del Nilo Occidental

El Servicio Extremeño de Salud ha confirmado un nuevo fallecido por fiebre del Nilo Occidental en Extremadura. Se trata del varón de 91 años, perteneciente al Área de Salud de Don Benito, que estaba ingresado en el Hospital Don Benito-Villanueva. C

Una mujer herida al ser atropellada por un camión en el puente Real de Badajoz

Un mujer ha resultado herida en un atropello ocurrido este lunes en el puente Real de Badajoz. El siniestro ha tenido lugar a las nueve de la mañana en el paso de peatones que hay en el acceso desde la calle Julio Cienfuegos.

Detenidos seis hombres por los robos en el hospital y la estación de tren de Navalmoral de la Mata

Una de las personas apresadas supuestamente provocó un incendio en las inmediaciones del centro hospitalario en los días que ocurrieron los hechos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía Nacional registra la casa del padre del presunto autor del homicidio en Badajoz
  2. 2 Muere un hombre de 57 años en un campo de tiro de Jerez de los Caballeros
  3. 3 Pedro Sánchez en el funeral de Fernández Vara en Olivenza: «Tenemos que recoger su legado»
  4. 4 Las cariñosas palabras de Irene de Miguel: «no fui capaz de escribirte que ojalá creyera para rezar mucho por ti»
  5. 5 Extremadura llora y expresa de forma masiva su cariño y agradecimiento
  6. 6 «Mi violador está en busca y captura y se pasea tan tranquilo por Badajoz»
  7. 7

    La justicia da un tirón de orejas a la Junta por el uso de las comisiones de servicio
  8. 8 Pedro Sánchez en el funeral de Fernández Vara en Olivenza: «Tenemos que recoger su legado»
  9. 9 Una mujer herida al ser atropellada por un camión en el puente Real de Badajoz
  10. 10

    La policía registra las casas de Francisco F. y su hijo Ismael como presuntos autores del homicidio de Badajoz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy ¿Qué ha pasado este lunes, 6 de octubre, en Extremadura?

¿Qué ha pasado este lunes, 6 de octubre, en Extremadura?