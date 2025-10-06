¿Qué ha pasado este lunes, 6 de octubre, en Extremadura?

Vecinos de Olivenza esta mañana en el funeral de Guillermo Fernández Vara.

Los vecinos de Vara lo despiden entre aplausos. Todos tienen alguna vivencia o anécdota con el expresidente de la Junta de Extremadura, «aquí nunca quiso guardaespaldas, te lo encontrabas en el supermercado como uno más», decían de Vara.

La Policía Nacional registra la casa del padre del presunto autor del homicidio en Badajoz

Tanto el padre como el hijo detenidos por el homicidio de la joven funcionaria han salido custodiados por los agentes tras cuatro horas de registro.

Cuarta muerte del año en Extremadura por la fiebre del Nilo Occidental

El Servicio Extremeño de Salud ha confirmado un nuevo fallecido por fiebre del Nilo Occidental en Extremadura. Se trata del varón de 91 años, perteneciente al Área de Salud de Don Benito, que estaba ingresado en el Hospital Don Benito-Villanueva. C

Una mujer herida al ser atropellada por un camión en el puente Real de Badajoz

Un mujer ha resultado herida en un atropello ocurrido este lunes en el puente Real de Badajoz. El siniestro ha tenido lugar a las nueve de la mañana en el paso de peatones que hay en el acceso desde la calle Julio Cienfuegos.

Detenidos seis hombres por los robos en el hospital y la estación de tren de Navalmoral de la Mata

Una de las personas apresadas supuestamente provocó un incendio en las inmediaciones del centro hospitalario en los días que ocurrieron los hechos.