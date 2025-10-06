HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente Una mujer herida al ser atropellada por un camión en el puente Real de Badajoz
El puente Real de Badajoz. HOY

Una mujer herida al ser atropellada por un camión en el puente Real de Badajoz

La víctima cruzaba un paso de peatones con un patinete eléctrico en la mano

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Lunes, 6 de octubre 2025, 11:06

Comenta

Un mujer ha resultado herida en un atropello ocurrido este lunes en el puente Real de Badajoz. El siniestro ha tenido lugar a las nueve de la mañana en el paso de peatones que hay en el acceso desde la calle Julio Cienfuegos.

Según la Policía Local de Badajoz, «un camión procedente de calle Julio Cienfuegos Linares se ha incorporado al puente Real cruzando el paso de peatones. Al mismo tiempo, una conductora de un vehículo MVP (patinete eléctrico) se ha bajado del vehículo para cruzar el paso de peatones a pie, pero en el giro para incorporarse a la vía el camión ha perdido el ángulo de visión y la ha atropellado».

La mujer ha sufrido heridas graves en la pierna y ha sido trasladada al hospital por una ambulancia del Servicio Extremeño de Salud (SES).

El conductor ha dado negativo en las pruebas de alcohol y droga. El caso está siendo investigado por parte de Policía Judicial de Tráfico.

Retenciones

Al lugar del suceso se han trasladado efectivos de la Policía Local además de la ambulancia medicalizada que ha atendido a la víctima. Los agentes han organizado el tráfico en el puente donde se han producido retenciones, ya que el tráfico era intenso a esa hora.

La Policía Local ha asumido la investigación de este suceso para determinar las causas del atropello. Se trata de un paso de peatones que ya ha registrado varios siniestros relevantes, a pesar de que la seguridad vial en el puente Real se ha reforzado en varias ocasiones.

En 2021, por ejemplo, se produjeron dos atropellos en solo cuatro días con tres víctimas y en el mismo tramo.

