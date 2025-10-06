Detenidos seis hombres por los robos en el hospital y la estación de tren de Navalmoral de la Mata

R.H. Lunes, 6 de octubre 2025, 12:08 Comenta Compartir

Seis personas han sido detencidas acusadas de tres delitos de robo con fuerza y tres delitos de hurto. Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Área de Investigación de Navalmoral de la Mata comenzó una investigación tras la sucesión de robos y hurtos durante el pasado mes de septiembre, lo que generó cierta intranquilidad en los residentes del municipio.

Según una de prensa del instituto armado, los seis acusados llegaron a sustraer efectos de dos viviendas, de un establecimiento comercial (en el que accedieron mediante el método del butrón), de las oficinas de la estación de tren y del hospital de la ciudad y la capilla que se ubica en el interior del mismo.

«En una de las viviendas, que cuenta con un sistema de alarma, solo lograron robar un juego de llaves de otro inmueble, ya que tras acceder al interior, se accionó la alarma y tuvieron que desistir para no ser sorprendidos in fraganti», señala.

De estos hurtos y robos, los responsables sustrajeron diversos objetos, entre los que se encuentran dos televisores, un teléfono móvil, una radio de comunicación a distancia, un dron, gafas de realidad virtual, un toldo y dos casullas del párroco de la capilla.

Con toda la información recopilada a través de las diferentes denuncias interpuestas por parte de las personas y organismos perjudicados, los agentes iniciaron una investigación.

«Recabaron pruebas que indicaban que los hechos se habrían cometido por diferentes personas y que, incluso, una de ellas, habría sido detenida por supuestamente provocar un incendio en las inmediaciones del hospital en los días que ocurrieron los hechos», detalla la nota.

Finalmente, los agentes pudieron determinar la presunta autoría de la sucesión de robos y hurtos, y ha conseguido detener a los presuntos responsables de los mismos.

Las diligencias policiales instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente en Navalmoral de la Mata.