¿Qué ha pasado este domingo, 7 de diciembre, en Extremadura?
La doctora Miriam Al Adib en la presentación de su libro 'Cuando la cigüeña empezó a ver porno' HOY

Míriam Al Adib

Ginecóloga
«Si antes la cigüeña traía los bebés, ahora es el porno el que educa»

La ginecóloga Míriam Al Adib advierte en su último libro de los riesgos del acceso temprano de los menores a la pornografía

María Díaz

María Díaz

Badajoz

Domingo, 7 de diciembre 2025, 20:47

El primer contacto con material pornográfico se produce cada vez a edades más tempranas, en ocasiones a los ocho años. No tiene por qué ser ... una búsqueda intencionada, la mayoría de las veces es el resultado de una exposición accidental a través del móvil o las redes sociales. La ginecóloga y divulgadora Míriam Al Adib aborda esta verdad incómoda junto con Diana Al Azem, docente y CEO de Adolescencia Positiva, en su último libro 'Cuando la cigüeña empezó a ver porno'.

