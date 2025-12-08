La UEx capta cada vez a más estudiantes extremeños, pero 11.000 todavía se van fuera

Muchos de los estudiantes extremeños que quieren cursar un grado universitario siguen poniendo la mirada fuera de esta región, aunque cada vez son más los ... que optan por quedarse. Es lo que se observa en el último informe que acaba de publicar la Conferencia de Rectores y Rectoras (CRUE) bajo el título 'La Universidad española en cifras'.

Se trata de una radiografía del sistema universitario a partir de aspectos como el empleo, la calidad científica, la financiación u otros de especial importancia para Extremadura como la movilidad, por ser una región que históricamente ha sufrido la fuga de talento.

77 Es el número de titulaciones que oferta la UEx. De ellas, 62 son grados y 15 dobles grados. Pese a que la oferta se ha incrementado, hay alumnos que se marchan en busca de titulaciones que no se imparten en la región.

Sobre ese asunto, el informe indica que 11.361 extremeños cursaron su estudios universitarios en otra comunidad autónoma en el curso 2022-2023 y un total de 2.006 llegaron de otras regiones para ser alumnos de la UEx.

Eso sitúa a la UEx con un preocupante saldo negativo de movilidad, con muchas salidas y pocas entradas que se resumen en la cifra de -50,2%. Solo Castilla la Mancha (-71,4%), La Rioja (-55,7%) y Baleares (-54,8%) presentan una peor situación que Extremadura.

Lo positivo es que en los últimos años se observa que la institución pública de esta comunidad autónoma mejora en ese aspecto, pese a la negativa cifra. De hecho, ahora logra que menos estudiantes extremeños se marchen fuera para ir a la universidad, pues en el curso 2021-2022 fueron 14.668 los que abandonaron esta comunidad en busca de carreras en otros territorios. Los que llegaron fueron prácticamente los mismos (2.025).

Aunque son datos que evidencian que Extremadura sigue sufriendo la fuga de talento y atrayendo a muchos menos estudiantes de los que se marchan, el saldo de movilidad ha mejorado y ha pasado de -65% a -50%.

Que no se ofrezca la titulación que se desea cursar o la falta de centros privados, entre las causas para marcharse

Aun así el porcentaje de los estudiantes formados en Extremadura que se van fuera de la región sigue siendo elevado y supera el 40%, una cifra que nada tiene que ver con las de otras comunidades como Andalucía, Cataluña, Castilla-León, Madrid y Valencia, que atraen cada año a miles de alumnos de otras regiones.

En Extremadura, por regla general, sus estudiantes optan por irse a regiones limítrofes como Madrid, Andalucía y Castilla y León, un hecho que el informe atribuye a varias causas.

La primera de ellas es la oferta de titulaciones. En esta región se pueden cursar 62 grados y 15 dobles grados, pero no existen todas las carreras. «La movilidad puede llegar a ser la única opción posible cuando en la oferta pública de proximidad no se disponga de la titulación que se desea cursar o se hayan agotado las plazas ofertadas», apunta el estudio.

En ese sentido, en este curso, la UEx ha batido récord de matrículas de la última década, con más de 4.000 nuevos alumnos. Respecto a la atracción de talento, hay carreras como Medicina a la que llegan estudiantes de otras regiones, pero en la mayoría de títulos los estudiantes son extremeños que apuestan por quedarse.

Otro de los factores más determinantes que influye para la movilidad entre regiones, según indica el informe, es la empleabilidad de los titulados. De hecho, es uno de los aspectos que algunas universidades privadas utilizan para atraer estudiantes, «un paradigma de su misión institucional», indica literalmente el informe.

Universidades privadas

Precisamente, este capítulo, el de los centros privados, es otra de las cuestiones que determina la movilidad. Las diferencias entre unas regiones y otras son causadas también por la presencia y tamaño de la oferta de universidades privadas, según argumenta la Conferencia.

En las comunidades autónomas que atraen más estudiantes de los que pierden, las universidades privadas están presentes, destaca el informe. «En la movilidad estudiantil resultan evidentes dos rasgos que conforman el diferente comportamiento que vienen mostrando los sistemas universitarios y son la dimensión de sus ofertas académicas y la presencia de universidades privadas», dice el informe.

En ese sentido se ha posicionado la consejería de Educación de Extremadura, pese a las críticas de la oposición y el rechazo de la UEx a la implantación de universidades privadas si no se les exigen los mismos criterios de calidad.

Pese a la evolución positiva, esta comunidad está entre las que más estudiantes pierden y menos reciben

Educación cree que las privadas pueden ayudar a retener estudiantes, aunque siempre ha matizado que «la universidad pública va a seguir siendo la prioridad y no va a ser sustituida ni se va a descuidar».

Hay que recordar que las primeras propuestas de universidades privadas en la región llegaron en el año 2016 y el pasado mes de octubre la Asamblea aprobó, con los votos a favor del PP y Vox, la abstención del PSOE y en contra de Unidas por Extremadura, la ley que permite la creación en Badajoz de la Universidad Internacional para el Desarrollo, Uninde, que impartirá de manera inicial diez grados, siete másteres y dos doctorados.

Hay otras tres iniciativas –Universidad Abierta de Extremadura, CEU Núñez de Balboa y Universidad Europea de Extremadura– que también están en trámites con el objetivo de implantarse en la región.

Otras aspectos que también tienen en cuenta los estudiantes, según el documento de la CRUE, son «la reputación académica del centro universitario y el desempeño investigador del profesorado, aunque no son variables que parezcan determinantes en la toma de decisiones».