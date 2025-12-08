CSIF y PSOE alertan de la falta de bomberos en Badajoz

PSOE y CSIF alertan de que los bomberos de Badajoz no tienen suficientes efectivos para atender dos incidentes a la vez en la ciudad de ... Badajoz en caso de que se produjeran.

Desde el sindicato de Bomberos, Carlos Agama explica a HOY que este fin de semana deberían haber contado con once efectivos. Esto es, un jefe de grupo, un cabo, un operador de comunicaciones y ocho bomberos. En cambio, durante el día, el sábado tuvieron seis y solo cinco a partir de las diez de la noche. Asegura que no había ni jefe de grupo ni de equipo, ni tampoco operador que pudiera atender el teléfono. Así que los efectivos se reducen aún más. «Un bombero raso está a cargo de la ciudad», denunció Agama en conversación con HOY.

Carlos Agama asegura que no es la primera vez que se encuentran en esta situación y advierte que puede agravarse en próximas jornadas.

El Ayuntamiento de Badajoz guarda silencio ante esta denuncia, a la que sin embargo se han sumado desde el PSOE y CSIF.

CSIF: «Se pone en riesgo a los profesionales y a los ciudadanos»

El sindicato mayoritario en el Ayuntamiento aseveró que el Consistorio incumple «los mínimos operativos establecidos en el reglamento interno y pone en riesgo tanto a los profesionales del cuerpo como a los ciudadanos».

El reglamento interno del servicio fija un mínimo de 10 bomberos operativos por turno (entre ellos un sargento y un cabo), además de un operador de comunicaciones. Sin embargo, para el pasado domingo «solo se asignaron un total de seis efectivos, incluyendo al operador, lo que supone una reducción drástica respecto a los estándares mínimos establecidos».

«Durante los últimos meses, de manera reiterada, no se ha alcanzado el mínimo regulado, alcanzando esta semana niveles peligrosos y alarmantes», insiste.

El pasado jueves, durante el turno de mañana, «el servicio contó únicamente con un sargento y cinco bomberos, sin operador de comunicaciones, coincidiendo además con un incendio de vivienda de importancia, en el que la plantilla tuvo que intervenir en condiciones inaceptables».

CSIF responsabiliza de esta situación a la política de personal del Ayuntamiento de Badajoz, que no ha cubierto las necesidades reales del servicio ni ha atendido las reiteradas peticiones de refuerzo de plantilla. «Esta falta de personal está generando denegaciones de asuntos propios, impedimentos para asistir a formación esencial y una sobrecarga que afecta directamente a la seguridad operativa del cuerpo», insisten. Por lo que piden al Consistorio que actúe.

El PSOE

El PSOE también pide explicaciones. La portavoz, Silvia González, subraya que «lo ocurrido no puede normalizarse» y añade que la gran extensión del término municipal de Badajoz no puede atenderse con los efectivos que se están planificando.

González recordó que «la falta de bomberos ya ha tenido consecuencias visibles. En el inicio de las pasadas fiestas de San Juan, un incendio importante en un restaurante de Cerro Gordo obligó a desplazar al personal que estaba previsto en el retén de los fuegos artificiales, y el arranque oficial de las fiestas quedó desatendido hasta que pudieron regresar».

La dirigente del grupo municipal socialista indica que el Ayuntamiento anunció 17 nuevas plazas, pero que el proceso aún no está resuelto y los refuerzos no se incorporarán a corto plazo. A esto suma que las jubilaciones recientes y las previstas siguen reduciendo el personal disponible. Por lo que la merma de Bomberos puede ser aún mayor.

El PSOE tiende su mano para colaborar en este asunto. «Aquí no sobra nadie: faltan efectivos y falta planificación», afirma. «La seguridad no admite improvisaciones, y el Ayuntamiento debe tratarnos como parte de la solución, no como alguien al que dar información con cuentagotas».