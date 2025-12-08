HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Actuación de los bomberos de Badajoz en el muelle del parque del río. HOY

CSIF y PSOE alertan de la falta de bomberos en Badajoz

El sindicato de bomberos asegura que debe haber un mínimo de once efectivos por turno y este fin de semana solo trabajaron un máximo de seis

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Lunes, 8 de diciembre 2025, 14:03

PSOE y CSIF alertan de que los bomberos de Badajoz no tienen suficientes efectivos para atender dos incidentes a la vez en la ciudad de ... Badajoz en caso de que se produjeran.

