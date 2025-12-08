HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Presentación de los presupuestos de la Diputación para 2026 el pasado 10 de noviembre. Jorge Rey

La Diputación de Cáceres espera invertir unos 40 millones más al poder usar el superávit

El decreto ley aprobado la semana pasada por el Gobierno de España permitirá a la institución provincial liberar más fondos en 2026, hasta ahora muy sujetos a la regla de gasto

C. Mateos

Cáceres

Lunes, 8 de diciembre 2025, 14:02

Comenta

Era una reivindicación constante de Miguel Ángel Morales: que las administraciones locales con cuentas saneadas, como es el caso de la Diputación de Cáceres, ... pudieran utilizar una mayor parte de su superávit acumulado para realizar inversiones, algo que en los últimos años estaba muy limitado por las restricciones al gasto impuestas desde el Gobierno de España para garantizar la estabilidad presupuestaria. El real decreto aprobado la pasada semana por el Consejo de Ministros flexibiliza esas condiciones, de manera que el superávit obtenido durante 2024 se podrá destinar a inversiones financieramente sostenibles en 2025, 2026 y 2027.

