¿Qué ha pasado este jueves, 23 de octubre, en Extremadura?

R. H. Jueves, 23 de octubre 2025, 20:27 Comenta Compartir

Las enmiendas contra los Presupuestos de 2026 acercan el adelanto electoral

Las tres enmiendas a la totalidad del proyecto de Presupuestos autonómicos para 2026 acercan las elecciones anticipadas en la región. PSOE, Vox y Unidas por Extremadura han registrado sendas iniciativas en las que piden la devolución de las cuentas al Gobierno regional, que por su parte insiste en que en caso de bloqueo dará la palabra a los extremeños.

La oposición en bloque tumba la reforma reglamentaria del PP para reiniciar la legislatura

PSOE, Vox y Unidas por Extremadura han votado en contra de la reforma del Reglamento de la Asamblea que pedía el Grupo Popular con el objetivo de que las legislaturas que se inician tras un adelanto electoral puedan durar cuatro años y no sólo el tiempo que queda de la anterior.

El Gobierno de España recurrirá ante el Constitucional la Ley de Concordia extremeña que deroga la de Memoria Histórica

El Gobierno de España llevará al Tribunal Constitucional la nueva Ley de Concordia aprobada en la Asamblea de Extremadura con los votos del PP y Vox el pasado 9 de octubre en sustitución de la Ley de Memoria Histórica y Democrática del año 2019. Así lo ha anuciado este jueves en Cáceres el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, antes del acto en el que se va a dar a conocer el ganador del Premio Conchita Viera de memoria democrática que organiza la Diputación de Cáceres.

El extremeño Miguel Calderón sustituye a David Sánchez al frente de la ópera de la Diputación de Badajoz

El extremeño Miguel Calderón Domínguez toma el relevo al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez-Castejón, al convertirse en el nuevo jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz.

La Diputación de Cáceres compra por ocho millones el Palacio de Mayoralgo

La Diputación de Cáceres ha comprado el Palacio de Mayoralgo. Ubicado en la Plaza de Santa María, el inmueble histórico pertenecía a la entidad bancaria malagueña Unicaja, tal y como informa la institución provincial. Se trata de un recinto de finales del siglo XV y principios del XVI, con un patio mudéjar del siglo XIV y fachada con elementos góticos y renacentistas.

Temas

Extremadura