La Diputación de Cáceres compra por ocho millones el Palacio de Mayoralgo La institución provincial, que posee con esta adquisición tres edificios en la Plaza de Santa María, utilizará el recinto para redistribuir a su personal

R.H. Jueves, 23 de octubre 2025, 11:26 Comenta Compartir

La Diputación de Cáceres ha comprado el Palacio de Mayoralgo. Ubicado en la Plaza de Santa María, el inmueble histórico pertenecía a la entidad bancaria malagueña Unicaja, tal y como informa la institución provincial. Se trata de un recinto de finales del siglo XV y principios del XVI, con un patio mudéjar del siglo XIV y fachada con elementos góticos y renacentistas.

El precio de compra es de ocho millones de euros de los cuales cinco millones se abonarán en un primer pago a finales de diciembre de 2025 y el segundo, de tres millones de euros, en enero de 2026. La adquisición de inmueble incluye todas sus instalaciones, mejoras y elementos permanentes.

«La accesibilidad, solucionar los problemas de espacio de los trabajadores y trabajadoras de la Diputación y facilitar las gestiones que demanda la ciudadanía» han sido los motivos principales que han llevado a la Diputación Provincial de Cáceres, con su presidente Miguel Ángel Morales, a tomar la decisión de adquirir el inmueble, destaca en una nota la Diputación.

De esta forma esta institución podrá también disponer del Palacio de Mayoralgo para redistribuir a las trabajadoras y trabajadores que actualmente desempeñan sus funciones en el Palacio Provincial y poder acometer una reforma integral de este último para mejorar la accesibilidad, la climatización y transformarlo en un espacio más eficiente.

Por otro lado, y una vez estén finalizadas las obras, se estará en disposición de reubicar a todo el personal de la Diputación ocupando espacios más amplios y accesibles que faciliten unas óptimas condiciones laborales y, por ende, un mejor servicio a la ciudadanía. Con esta redistribución del personal se facilitaría no solo las tareas entre los trabajadores sino también las gestiones que la ciudadanía precisa realizar de los diferentes servicios de la Diputación Provincial.

En la Plaza Santa María la Diputación cuenta con los inmuebles del Palacio Provincial, el Palacio Duquesa de Valencia y el Palacio Carvajal (ubicado en la calle Amargura contigua a la Plaza de Santa María), además del Edificio Pintores 10, a pocos metros de los anteriores.

Mantenimiento

Junto a la mejora del servicio y de las condiciones de trabajo, con la compra del Palacio Mayoralgo, edificio de finales del siglo XV y principios del XVI, la Diputación de Cáceres contribuye, además, en el mantenimiento y conservación del patrimonio arquitectónico histórico de un Palacio en pleno corazón de la ciudad monumental.

Por ahora está en estudio la posibilidad de abrir su jardín -que guarda importantes restos arqueológicos- como un espacio cultural al servicio de la ciudadanía.

En tanto, y tal y como informó este periódico, la entidad financiera, resultante de la fusión por absorción entre Unicaja y Liberbank en 2021, ha iniciado los trabajos para reformar dos de sus plantas y destinarlas a oficinas. Las renovadas instalaciones serán para uso propio.

Durante las semanas previas se ha podido ver en las inmediaciones del edificio, por el acceso que hay desde la calle Clavellina, a varios operarios desocupando de mobiliario los pisos donde se va a intervenir.