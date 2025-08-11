¿Qué ha pasado este domingo 11 de agosto en Extremadura?

R. H. Lunes, 11 de agosto 2025, 20:51 Comenta Compartir

Los profesores de la concertada podrán optar a los 63 años a una jubilación parcial del 75%

Los profesores de la escuela concertada de Extremadura podrán optar a una jubilación parcial del 75% y los docentes que sean contratados para relevarles lo harán como indefinidos a jornada completa. La Junta asumirá el coste adicional en conceptos salariales y en materia de Seguridad Social de los contratos tanto de relevo como a tiempo parcial de la persona trabajadora jubilada.

El vecino cuyo coche quedó calcinado en Las Vaguadas: «El fuego se quedó a unos metros de las casas»

Andrés Plaza estaba con su hija en casa. Fue ella la que vio las llamas aproximarse a su chalet en Las Vaguadas, «había una cantidad de humo impresionante». Poco después comenzó a arder el seto que rodea su jardín y tuvieron que evacuarlos. Al volver vieron las consecuencias del incendio. Encontraron los árboles abrasados, una caseta del jardín y las máquinas que había dentro quemadas y su coche calcinado. Pudo ser peor, la mancha negra se quedó a cinco metros de su vivienda.

Ola de calor: cinco localidades extremeñas superan los 43 grados este lunes

Segundo día consecutivo por encima de los 43 grados en Extremadura. Y ya van nueve jornadas de la segunda ola de calor del verano, que se podría prolongar hasta el final de la semana, según la última actualización de la Aemet, en la que destaca que aunque el miércoles habrá un descenso término, el calor intenso continuará y no es descartable por tanto que el episodio dure varios días más.

Aparecen sanos los dos menores que se escaparon de un centro de acogida de Olivenza

La Guardia Civil ha anunciado este lunes por la tarde que han sido localizados los dos menores que llevaban 48 horas desaparecidos en Extremadura. Ambos se fugaron el sábado del centro de acogida de menores de Olivenza.

Detenido un menor de 16 años en Plasencia tras estrellar el coche de su padre y abandonarlo en un puente

La Policía Local de Plasencia ha detenido a un menor de 16 años acusado de conducir sin permiso después de protagonizar un aparatoso accidente en el Puente Gutiérrez Mellado, el barrio de San Miguel, en la madrugada del martes al miércoles. El vehículo, que pertenecía a su padre, chocó contra una farola y un bolardo, y sufrió daños cercanos al siniestro total.

