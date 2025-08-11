HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente Detenido un menor de 16 años en Plasencia tras estrellar el coche de su padre y abandonarlo en un puente
Imagen del coche tras el accidente, que tuvo lugar en la madrugada del martes al miércoles. POLICÍA LOCAL

Detenido un menor de 16 años en Plasencia tras estrellar el coche de su padre y abandonarlo en un puente

El joven, que cogió el vehículo sin permiso, se enfrenta a varios delitos y a posibles penas de prisión tras el accidente sufrido en el barrio de San Miguel

Juan Carlos Ramos

Plasencia

Lunes, 11 de agosto 2025, 12:30

La Policía Local de Plasencia ha detenido a un menor de 16 años acusado de conducir sin permiso después de protagonizar un aparatoso accidente en el Puente Gutiérrez Mellado, el barrio de San Miguel, en la madrugada del martes al miércoles. El vehículo, que pertenecía a su padre, chocó contra una farola y un bolardo, y sufrió daños cercanos al siniestro total.

Tras el impacto, el menor y sus acompañantes abandonaron el lugar. Dejaron el coche en medio de la vía, entre la calzada y la acera, lo que supuso un grave riesgo para la circulación. Las investigaciones policiales permitieron identificar al conductor, que había cogido el coche sin autorización paterna.

El joven ha sido citado en la Jefatura de Policía Local junto con sus padres y un abogado, y se le imputa un delito de conducción sin permiso, tipificado en el artículo 384 del Código Penal, con penas que pueden incluir prisión de tres a seis meses, multa de doce a veinticuatro meses o trabajos en beneficio de la comunidad. También podría enfrentarse a otro delito por dejar el vehículo en la vía sin señalizar ni retirar, con penas de hasta dos años de cárcel.

La Policía Local ha trasladado el caso a la Fiscalía de Menores de Cáceres y recuerda la obligación de todo conductor implicado en un accidente de permanecer en el lugar, señalizar la zona, avisar a los servicios de emergencia y someterse a las pruebas de alcohol y drogas, incluso si han pasado horas desde el siniestro.

