Ola de calor: cinco localidades extremeñas superan los 43 grados este lunes

Segundo día consecutivo por encima de los 43 grados en Extremadura. Y ya van nueve jornadas de la segunda ola de calor del verano, que se podría prolongar hasta el final de la semana, según la última actualización de la Aemet, en la que destaca que aunque el miércoles habrá un descenso término, el calor intenso continuará y no es descartable por tanto que el episodio dure varios días más.

Entre las cuatro y media y las cinco de la tarde, en Olivenza y Mérida el termómetro marcaba 43,8 grados, la tercera y quinta temperatura más alta del país este lunes en un ránking liderado por los 44,3 grados registrados en El Granado, Huelva, según los datos recogidos por la Agencia Estatal de Meteorología hasta las siete de la tarde. Otros dos municipios extremeños también se sitúan en la lista: Badajoz con 43,7 y Barcarrota con 43,3. A nivel regional le sigue Serradilla, que también ha superado los 43 grados, en concreto 43,1.

Otras quince localidades se han situado por encima de los 42: Navalmoral de la Mata y Jerez de los Caballeros con 42,9; Zarza la Mayor con 42,8; Herrera del Duque y Cañaveral con 42,6; Villafranca de los Barros, Navalvillar de Pela y el aeropuerto de Badajoz con 42,4; Zafra, Aliseda y Alburquerque con 42,3; Torrecilla de los Ángeles, Plasencia y Almendralejo con 42,2; y Alconchel con 42,1.

Po otra parte, seguirán las noches tórridas. Este lunes, Puerto Rey y Castuera no han bajado de 26,3 y 26,1 grados, respectivamente. Cañamero ha registrado 25,2; Plasencia y Trujillo, 24,8; y Madrigal de la Vera 24,6. Solo cinco estaciones meteorológicas de las 53 que se encuentran repartidas por toda la comunidad han marcado mínimas por debajo de los 20 grados: Nuñomoral (16,1), Fregenal de la Sierra (16,9), Alburquerque (18,2), Herrera del Duque (19,7) y Villafranca de los Barros (19,7).

Este lunes, ha habido la alerta naranja en toda la región y mañana volverá a activarse. El aviso comenzará a las 13:00 horas y se extenderá hasta las nueve de la noche. El riesgo de incendios está calificado como muy alto o extremo en los próximos días. Durante la última semana, el Plan Infoex ha intervenido en casi una treintena de incendios forestales, cinco de ellos de nivel 1 de peligrosidad. Uno de los últimos tuvo lugar en la tarde del domingo, cuando un vehículo que circulaba por la autovía A-66 a la altura de Cañaveral salió ardiendo y provocó un incendio en el monte, en una zona de arbolado, matorral y pasto.

Recomendaciones

Ante las alertas por calor, el 112 recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de sus localidades, así como a los servicios de la Policía Local.

A la ciudadanía se le aconseja evitar la exposición al sol en las horas centrales del día; beber abundantes líquidos sin esperar a tener sed, sobre todo agua y zumos de fruta refrigerados; evitar comidas copiosas y no abusar de bebidas alcohólicas. Asimismo, reducir la actividad física y permanecer en lugares ventilados o acondicionados; usar ropa de tejidos naturales, ligera y holgada, de colores claros; sombreros, gafas de sol y cremas solares protectoras.

En las casas, el 112 Extremadura indica que es conveniente utilizar las habitaciones más frescas, bajar persianas, cerrar ventanas por el día y abrirlas por la noche para ventilar. Además, mantener los alimentos en el frigorífico y vigilar siempre las medidas higiénicas de conservación; y prestar especial atención a los menores de edad y a las personas mayores, vigilando su grado de hidratación.