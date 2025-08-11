Los profesores de la concertada podrán optar a los 63 años a una jubilación parcial del 75%

Los profesores de la escuela concertada de Extremadura podrán optar a una jubilación parcial del 75% y los docentes que sean contratados para ... relevarles lo harán como indefinidos a jornada completa. La Junta asumirá el coste adicional en conceptos salariales y en materia de Seguridad Social de los contratos tanto de relevo como a tiempo parcial de la persona trabajadora jubilada.

El DOE ha publicado hoy la resolución por la que se modifica el acuerdo del pasado febrero entre la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional y las organizaciones patronales y sindicales de la enseñanza concertada de Extremadura para el fomento de la jubilación parcial y la incentivación de la celebración de contratos de relevo para ajustarlos a la nueva normativa de la Seguridad Social, que entró en vigor el pasado abril.

«Unos cambios que suponen una mejora notable sobre lo acordado y que es posible porque la Junta ha asumido el sobrecoste que conllevan. Tanto es así que Extremadura ha sido pionera en estas mejoras en el conjunto del país», valora Pedro González, de FSIE, el sindicato mayoritario en la concertada de la región.

Estos cambios reflejan una mejora sustancial porque se eleva al 75%, frente al 50% actual, la jubilación parcial de los docentes que puedan optar a ella si tienen 63 años de edad, 33 años cotizados, seis años de antigüedad en la misma empresa y jornada completa. «Hasta ahora la edad iba variando cada año, ahora se fija a los 63, dos años antes de la jubilación absoluta».

Se estima que son alrededor del centenar los profesores de la concertada que este año cumplen con estas condiciones y que, por tanto, podrían solicitar la jubilación parcial. Es requisito imprescindible, porque a ello obliga la Seguridad Social, que haya acuerdo entre la empresa y el trabajador, de tal forma que si la primera no quiere, el docente no podrá tener una jornada reducida del 25%.

Pero la Junta de Extremadura ha facilitado que ese acuerdo sea posible porque asumirá el coste en salarios y cotizaciones que supondrán el 25% de la jornada que continuará desempeñando el docente que opte a la jubilación parcial -son ocho horas lectivas- y el 100% de la jornada completa con la que deberá ser contratado su sustituto. Un sobrecoste al que destina dos millones de euros.

Estos llamados contratos de relevo, hasta la modificación actual, completaban la jornada. «Antes el profesor optaba a una jubilación parcial del 50% y el contratado al otro 50%», detalla Pedro González. «Ahora el profesor tendrá una jubilación parcial del 75% y el contratado del 100%, de tal manera que los centros educativos dispondrán de ocho horas extra».

Reconocimiento

El acuerdo supone la mejora en las condiciones laborales de 363 maestros y profesores de 77 centros concertados de Extremadura, los cuales atienden las necesidades de escolarización de 27.129 niños extremeños, y con él se da respuesta a una reivindicación de este colectivo.

«Desde 2019 a 2023, frente a otras comunidades autónomas, en Extremadura los docentes de la concertada no podíamos optar a la jubilación parcial. Antes de las elecciones de 2023, el Gobierno autonómico de entonces firmó un acuerdo para que se pudiera optar al 50% de la jornada durante un año. Ahora esto se mejora de forma muy importante, Extremadura es la primera comunidad en hacerlo y lo agradecemos», resume Pedro González.

«La Administración educativa, consciente de la necesidad y de la realidad sociolaboral de los docentes de la enseñanza concertada, tiene entre sus objetivos mejorar las condiciones laborales y favorecer el acceso de manera más flexible, gradual y progresiva del profesorado de la enseñanza concertada a la situación de jubilación parcial, mediante el fomento de los contratos de relevo como instrumento de creación de empleo, en reconocimiento de la labor docente del profesorado de la enseñanza concertada», argumenta la Junta en la resolución publicada.

Los nuevos contratados

Aunque son más de 300 los docentes de la concertada, se estima que son en torno a 100 los que podrían optar a la jubilación parcial y otros tantos los que firmarían los contratos de relevo. Estos, además, empezarán con la jubilación parcial, continuarán los dos años de duración de esta medida -hasta que el docente de turno cumpla los 65 años y opte a la jubilación absoluta- y seguirán otros dos años más.

«El contrato de relevo deberá tener toda la jornada en pago delegado y deberá mantenerse vigente desde la fecha de efectos de la jubilación parcial hasta al menos los dos años posteriores a la extinción de la jubilación parcial», concreta la Junta en su resolución.

También especifica que a estos contratos de relevo «tendrán preferencia los docentes que estén en el censo de recolocación que recoge el acuerdo de mantenimiento y promoción del empleo en el sector, sin perjuicio de los trabajadores del propio centro y siempre que se cumplan los criterios establecidos en la normativa laboral de aplicación».

«Los relevistas deberán estar en el paro, ser fijos discontinuos o tener contratos temporales», aclara el representante de FSIE. «No pueden optar a estos contratos ningún docente fijo del centro aunque tengan una jornada laboral mínima». Este acuerdo estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2027.