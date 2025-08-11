HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente Detenido un menor de 16 años en Plasencia tras estrellar el coche de su padre y abandonarlo en un puente
Un profesor imparte clase en una imagen de archivo. HOY

Los profesores de la concertada podrán optar a los 63 años a una jubilación parcial del 75%

Los docentes que les relevarán deberán ser contratados como indefinidos a jornada completa y la Junta de Extremadura asumirá el sobrecoste

Ana B. Hernández

Lunes, 11 de agosto 2025, 13:54

Los profesores de la escuela concertada de Extremadura podrán optar a una jubilación parcial del 75% y los docentes que sean contratados para ... relevarles lo harán como indefinidos a jornada completa. La Junta asumirá el coste adicional en conceptos salariales y en materia de Seguridad Social de los contratos tanto de relevo como a tiempo parcial de la persona trabajadora jubilada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

