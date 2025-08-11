Dos menores se escapan de un centro de acogida de Olivenza

Uno de los menores es Juan David Fernández, un niño de 12 años de Badajoz

Natalia Reigadas Badajoz Lunes, 11 de agosto 2025, 14:50

La Guardia Civil busca a dos menores que llevan 48 horas desaparecidos en Extremadura. Ambos se fugaron el sábado del centro de acogida de menores de Olivenza.

Los desaparecidos estaban internos en el centro de acogida Ana Bolaños. El sábado se marcharon de este colegio y se desconoce su paradero. Hay una denuncia por desaparición.

Uno de los detenidos es Juan David Fernández, un niño de 12 años de Badajoz. Su familia ha hecho público su nombre y su fotografía a través de las redes sociales para que los vecinos colaboren en la búsqueda. La Asociación de Vecinos de Suerte de Saavedra también ha pedido colaboración para encontrar a este joven, ya que es del barrio.

Fue el propio centro de acogida el que presentó la denuncia ante la Guardia Civil por la ausencia de los menores. No se considera una fuga de riesgo al tratarse de una desaparición voluntaria, pero preocupa porque han pasado dos días sin notificas. La Guardia Civil ya ha activado los protocolos para tratar de localizar a los dos menores.