El vecino cuyo coche quedó calcinado en Las Vaguadas: «El fuego se quedó a unos metros de las casas»

Andrés Plaza estaba con su hija en casa. Fue ella la que vio las llamas aproximarse a su chalet en Las Vaguadas, «había una ... cantidad de humo impresionante». Poco después comenzó a arder el seto que rodea su jardín y tuvieron que evacuarlos. Al volver vieron las consecuencias del incendio. Encontraron los árboles abrasados, una caseta del jardín y las máquinas que había dentro quemadas y su coche calcinado. Pudo ser peor, la mancha negra se quedó a cinco metros de su vivienda.

El caso de Plaza no fue el único. El incendio de este domingo en Badajoz, uno más intencionado, se quedó muy cerca de las casas de Las Vaguadas, Las Golondrinas y La Banasta. Los afectados piden que se controle la maleza porque el fuego corrió gracias a la vegetación seca y que localicen al incendiario que está causando tanto daño este verano.

Además del coche de Andrés Plaza, el fuego daño otro vehículo, inutilizó un camión de bomberos y causó numerosos daños en las parcelas. También dejó tres heridos, dos de ellos bomberos.

«El fuego iba por la línea de árboles, la llama era muy alta. Si avanza más, se hubiese metido en las casas, pero hubo un cambio de viento y bajaron las llamas», explica Andrés Plaza.

Al volver causa vieron los daños graves en su parcela y este vecino está tratando con seguros y operarios para reparar los desperfectos, aunque señala, por ejemplo, que ha perdido el seto y tendrá que empezar desde el principio para contar con los árboles que cerraban la propiedad.

Mucha maleza

Hay bastante indignación entre los residentes de Las Vaguadas, La Banasta y Las Golondrinas, las urbanizaciones afectadas porque llevan todo el verano viendo arder los solares que les rodean y cada vez el fuego es más peligroso. Saben que se trata de sucesos intencionados, pero también señalan que hay mucha maleza en la zona, lo que ha facilitado que se extienda el fuego.

En el caso de Las Vaguadas, por ejemplo, los propios vecinos afectados por el fuego del domingo encargan que se limpie una franja de vegetación, a modo de cortafuegos, pero finalmente las llamas llegaron a las casas.

Andrés Plaza reconoce que ya temían que ocurriese algo y finalmente se ha cumplido. «Porque al final ves que son todos los que se están provocando en los alrededores de la zona. Y ha sido un año, con tanta lluvia como la que hemos tenido que hay mucha frondosidad de la vegetación y la cantidad de material combustible que hay, pues hombre, siempre estás un poquito intranquilo».

El incendio de este domingo fue especialmente complicado por el viento, que hizo que se moviese más rápido y cambiase de dirección en varias ocasiones.

Con cubos en La Banasta

Los vecinos de La Banasta también vieron el fuego muy de cerca. «Subía arriba a destender la ropa y vi el fuego pegado a la carretera (de Valverde), pero cuando bajé, ya estaba aquí. Cogí mi coche y lo moví porque tenía miedo que llegasen las llamas», dice Natalia Ventura, vecina de La Banasta.

Natalia Ventura muestra cómo el fuego se quedó cerca de su casa. JOSÉ VICENTE ARNELAS

«Los bomberos estaban, pero tuvieron que marcharse porque nos dijeron que el fuego estaba a punto de llegar a otras casas. Por eso los vecinos cogimos cubos de gua y empezamos a lanzarlos para evitar que avanzasen las llamas», recuerda esta vecina que ve la mancha negra a solo unos metros de su vivienda.

Ventura se lamenta porque asegura que todos los años arden los solares entre su barrio y Las Vaguadas, «aunque nunca se ha quedado tan cerca de casa».