Urgente Detenido un menor de 16 años en Plasencia tras estrellar el coche de su padre y abandonarlo en un puente
Andrés Plaza entre los daños que ha sufrido su casa.

Andrés Plaza entre los daños que ha sufrido su casa. JOSÉ VICENTE ARNELAS

El vecino cuyo coche quedó calcinado en Las Vaguadas: «El fuego se quedó a unos metros de las casas»

Más allá de que el incendio fuese intencionado los residentes denuncian que hay mucha maleza

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Lunes, 11 de agosto 2025, 13:53

Andrés Plaza estaba con su hija en casa. Fue ella la que vio las llamas aproximarse a su chalet en Las Vaguadas, «había una ... cantidad de humo impresionante». Poco después comenzó a arder el seto que rodea su jardín y tuvieron que evacuarlos. Al volver vieron las consecuencias del incendio. Encontraron los árboles abrasados, una caseta del jardín y las máquinas que había dentro quemadas y su coche calcinado. Pudo ser peor, la mancha negra se quedó a cinco metros de su vivienda.

