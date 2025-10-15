La ONCE deja 815.000 euros en Extremadura: «Es una alegría repartir dinero a gente a la que le hace falta»

M. Fernández Cáceres Miércoles, 15 de octubre 2025, 09:37 | Actualizado 10:05h. Comenta Compartir

El Sorteo del Cupón Diario de la ONCE de ayer martes 14 de octubre ha repartido 815.000 euros en Trujillo a través de la venta de 10 cupones del número 72485. Nueve de ellos han sido premiados con 35.000 euros cada uno, mientras que el décimo, correspondiente a la serie 046, ha sido agraciado con el premio mayor de 500.000 euros.

La suerte ha llegado de la mano de Miguel Nieto Lozano, vendedor de la ONCE desde 2017, quien realiza su labor de forma ambulante por las calles de Trujillo. «Estoy súper contento, siempre es una alegría repartir dinero a gente a la que le hace falta y además, supone más ventas», comenta el vendedor.

Nieto veía anoche el partido de clasificación para el Mundial 2026 que enfrentó a España ante Bulgaria cuando se enteró a través de una aplicación móvil asociada a la venta que había repartido el premio. «Algunos clientes me empezaron a llamar. Conozco a algunos de ellos a los que les ha tocado, son clientes habituales, pero no sé quién es la persona a la que le ha tocado el medio millón de euros», señala.

No es la primera vez que Miguel Nieto lleva la suerte hasta esta localidad. Su mayor premio fue en octubre de 2020, cuando repartió más de 9,2 millones de euros a sus clientes habituales con la venta de un Cuponazo de la ONCE. Además, en octubre del año pasado, volvió a llevar la ilusión a Trujillo con la entrega de 315.000 euros en premios.

Otros premios

A principios de este mes, la ONCE repartió 780.000 euros en Badajoz. Los agraciados adquirieron los nueve cupones premiados a José Antonio Gómez Montes, que es el vendedor de la ONCE desde el año 2021 y tiene su punto de venta en un quiosco situado en la barriada de San Fernando.

El pasado 9 de septiembre, el Cupón Diario de la ONCE repartió otros 175.000 euros en Extremadura, con la venta de cinco cupones del número 62948 premiados a las cinco cifras con 35.000 euros cada uno. Cuatro de los cupones premiados fueron vendidos por Anastasio Gracia Calamonte en el Valle del Jerte y José María Díaz Romero entregó otro boleto en Burguillos del Cerro.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado, recuerda la organización. También 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.