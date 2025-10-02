El cupón de la ONCE reparte 780.000 euros en Badajoz: «Tengo una clientela fiel de vecinos del barrio» El vendedor de la ONCE José Antonio Gómez Montes repartió los cupones agraciados en el sorteo del 1 de octubre en la barriada de San Fernando

El Cupón Diario de la ONCE deja un cuantioso premio en Extremadura. El sorteo de este pasado miércoles 1 de octubre ha repartido en Badajoz un total de 780.000 euros, con la venta de 8 cupones del número 79483 premiados a las cinco cifras con 35.000 euros cada uno, más un cupón del mismo número y serie 025, premiado con 500.000 euros.

Los agraciados adquirieron los cupones premiados a José Antonio Gómez Montes, que es el vendedor de la ONCE desde el año 2021 y tiene su punto de venta en un quiosco situado en la barriada de San Fernando. En concreto, vende sus cupones en la parte alta de la avenida Carolina Coronado. Fue ahí, junto a la estación de trenes, donde entregó los nueve cupones premiados en la capital pacense.

«Es el premio más grande que he dado en toda mi vida» José Antonio Gómez Vendedor de la Once en San Fernando, Badajoz

Entre la clientela de José Antonio la mayoría son «vecinos de la barriada, casi todos personas mayores de 50 años, que no me fallan nunca», además de algún viajero del tren. El vendedor se mostraba feliz esta mañana mientras desayunaba en el Paseo de San Francisco. «Es el premio más grande que he dado en toda mi vida. Cuando lo vi anoche no me lo creía, y me entró la duda porque justo había devuelto 50 cupones, pero por suerte esta mañana he confirmado que solo se quedó sin vender uno premiado, el que tenía puesto en el expositor, ¡y no era el de la serie!».

Otro premio en septiembre

El pasado 9 de septiembre, el Cupón Diario de la ONCE repartió otros 175.000 euros en Extremadura, con la venta de cinco cupones del número 62948 premiados a las cinco cifras con 35.000 euros cada uno. Cuatro de los cupones premiados fueron vendidos por Anastasio Gracia Calamonte en el Valle del Jerte y José María Díaz Romero entregó otro boleto en Burguillos del Cerro.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas. La Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.

