El vendedor Anastasio Gracia Calamonte. ONCE

El Cupón Diario de la ONCE reparte 175.000 euros Extremadura

Los cupones premiados han sido vendidos en el Valle del Jerte y en Burguillos del Cerro

R. H.

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 09:48

El Cupón Diario de la ONCE del sorteo de este pasado martes, 9 de septiembre, ha repartido en Extremadura un total de 175.000 euros, con la venta de cinco cupones del número 62948 premiados a las cinco cifras con 35.000 euros cada uno.

Cuatro de los cupones premiados han sido vendidos por Anastasio Gracia Calamonte, vendedor de la ONCE con ruta de venta en la zona del Valle del Jerte (Cáceres).

Por otro lado, ha sido el agente vendedor José María Díaz Romero quien ha vendido el otro cupón premiado con 35.000 euros, en este caso, en la localidad de Burguillos del Cerro (Badajoz).

El vendedor José María Díaz Romero. ONCE

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado.

