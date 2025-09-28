Herido grave un hombre de 62 años en un accidente en Plasencia El accidente ha ocurrido en la Circunvalación Sur de Plasencia y el hombre herido ha sido trasladado al Hospital Virgen del Puerto

Domingo, 28 de septiembre 2025

Un hombre de 62 años ha resultado herido de carácter grave tras sufrir un accidente de tráfico este domingo en la localidad cacereña de Plasencia.

El siniestro tuvo lugar en la Circunvalación Sur, Rotonda EX-304, sobre las 10:00 horas, según ha informado el Centro 112 de Extremadura. La víctima ha sufrido una herida complicada en un miembro superior, por lo que fue trasladado al Hospital Virgen del Puerto de la ciudad.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron una unidad medicalizada de emergencias, una patrulla de la Policía Local y bomberos del SEPEI.

Se trata del último de varios accidentes graves ocurridos en la región durante el fin de semana, entre ellos un atropello a una menor de 14 años en Olivenza y un accidente de una caravana de asistencia médica en la autovía A-5, cerca de Badajoz, relacionados con el BP Ultimate Rally Raid Portugal 2025.

Temas

Plasencia

Extremadura