Redacción Sábado, 27 de septiembre 2025, 08:58 | Actualizado 09:09h. Comenta Compartir

Una menor de 14 años se encuentra en estado crítico tras sufrir un atropello en Olivenza. En concreto, el accidente tuvo lugar en la calle Flores del municipio pacense.

La herida sufre varios traumas y ha sido trasladada al hospital Universitario de Badajoz, según informa el centro de emergencias 112 Extremadura, que recibió la alerta del incidente a las 22.34 horas de ayer, viernes.

Hasta el lugar se desplazaron varios recursos del Servicio Extremeño de Salud: una unidad medicalizada de emergencia y un equipo médico del PAC de Olivenza. Además, acudieron efectivos de la Policía Local.