HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sucesos de Extremadura

Una menor de 14 años se encuentra en estado crítico tras sufrir un atropello en Olivenza

La joven sufre varios traumas y ha sido trasladada al hospital Universitario de Badajoz

Redacción

Sábado, 27 de septiembre 2025, 08:58

Una menor de 14 años se encuentra en estado crítico tras sufrir un atropello en Olivenza. En concreto, el accidente tuvo lugar en la calle Flores del municipio pacense.

La herida sufre varios traumas y ha sido trasladada al hospital Universitario de Badajoz, según informa el centro de emergencias 112 Extremadura, que recibió la alerta del incidente a las 22.34 horas de ayer, viernes.

Hasta el lugar se desplazaron varios recursos del Servicio Extremeño de Salud: una unidad medicalizada de emergencia y un equipo médico del PAC de Olivenza. Además, acudieron efectivos de la Policía Local.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La joven hallada en su piso de Badajoz tras un incendio presentaba heridas de arma blanca
  2. 2

    El incendio de Badajoz tras el que se halló muerta a una joven tenía dos focos
  3. 3 Un pequeño pueblo de Extremadura lleva su aceite de oliva virgen extra a Japón
  4. 4 Acaba de mudarse a Badajoz y su hermana hace un original llamamiento para encontrarle un grupo
  5. 5 El conductor de un autobús escolar en la provincia de Cáceres triplica la tasa máxima de alcohol permitida
  6. 6 La emotiva sorpresa de un instituto extremeño a su profesora: convierten los pasillos en su camino hacia el altar
  7. 7 Una conductora de 22 años choca contra una farola en Badajoz
  8. 8 Esta es la previsión del tiempo para el fin de semana en Extremadura: vuelven las lluvias
  9. 9 Viajan en tren de Don Benito a Cabeza del Buey para robar en las máquinas tragaperras
  10. 10

    Recurren la prisión provisional del joven investigado por la muerte de Jonathan en Cáceres

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Una menor de 14 años se encuentra en estado crítico tras sufrir un atropello en Olivenza

Una menor de 14 años se encuentra en estado crítico tras sufrir un atropello en Olivenza