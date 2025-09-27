Aparatoso accidente de una caravana médica en la A-5, a su paso por Badajoz El conductor del turismo, que se averió y se salió de la vía, ha resultado ileso

Estado en el que quedó la caravana médica enganchada a un turismo, que se averió.

Ángela Murillo Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:58

Una caravana de asistencia médica desplazada a Badajoz con motivo de la BP Ultimate Rally Raid Portugal 2025 ha sufrido este sábado un aparatoso accidente en la autovía A-5, en el entorno de la capital pacense.

El siniestro ha tenido lugar sobre las seis y media de la tarde en el kilómetro 396, en sentido Madrid, un tramo en obras por la renovación del asfaltado. En concreto, se trata de un accidente registrado en los carriles en sentido Portugal con circulación desdoblada.

El vehículo sufrió una avería mecánica en ese punto y se salió de la calzada por el margen izquierdo, provocando el impacto contra la bionda de la caravana, que quedó destrozada.

Circulación condicionada

La Guardia Civil de Tráfico de Badajoz se ha encargado de regular el tráfico en la zona, dando paso alternativo a los vehículos hasta que la caravana de asistencia sanitaria fue retirada.

Ampliar Francis Sanru

A pesar del estado en el que ha quedado, el conductor, que iba al volante del vehículo al que iba enganchada la caravana, resultó ileso.

La incidencia generó retenciones hasta el polígono El Nevero y a las 22 horas la calzada estaba siendo despejada.

Cambios en la circulación por las obras

Hay que recordar que siguen los trabajos para corregir el asfaltado en la A-5 a su paso por Badajoz capital. Este lunes habrá nuevas alteraciones en la salida de la ciudad, que se prolongarán desde el lunes 29 de septiembre hasta el viernes 3 de octubre, según informó el viernes el Ministerio de Transportes, que el mismo día comunicó la apertura del tramo desde el km 402,750 al 398,600 y el enlace 400.

Precisa en nota de prensa que el lunes se procede al corte total de la calzada entre los km 398,600 y 391,800, en sentido Mérida.

Además, durante esos cinco días, continúa el corte total de la calzada en sentido Portugal, entre los km 405,600 a 407,821. En ambos casos se desviará el tráfico por un carril de la calzada en sentido contrario (Madrid). Se proponen como rutas alternativas al cierre de la incorporación a la autovía en sentido Portugal desde el enlace 407, cortado. Una sería la avenida de Elvas, en la glorieta de El Faro e Ifeba, y otra utilizar el carril de la A-5 en sentido Mérida que se habilitará, con motivo de estas obras, para ir hacia la dirección opuesta.

Del martes al viernes

Por otro lado, el Ministerio recordó que desde el martes 30 de septiembre hasta el viernes 3 de octubre, se cierra al tráfico la salida sentido Badajoz/Cerro Gordo en el enlace 395 y la incorporación A-5 sentido Mérida desde este enlace. Se proponen rutas alternativas.

Estas obras para rehabilitar el firme cuentan con una inversión de 14,27 millones de euros.