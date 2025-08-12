Ola de calor: madrugada sofocante con más de 28 grados en varias localidades extremeñas

Rubén Bonilla Badajoz Martes, 12 de agosto 2025, 11:04 | Actualizado 11:30h. Comenta Compartir

Tras el día más caluroso de esta ola de calor llegó la madrugada más sofocante. Extremadura alcanzó este lunes la temperatura máxima más alta desde que comenzó este episodio de altas temperaturas, con Olivenza y Mérida rozando los 44 grados, concretamente los 43,8 grados. A estos registros le siguió que varios municipios extremeños encabezaran las máximas más altas de España a medianoche, con Cañaveral a la cabeza con 35.8 grados.

Y con estos datos no podía llegar otra situación que la peor noche para conciliar el sueño en Extremadura: hasta 22 de las 53 estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la región han anotado valores calificados como noche tórrida, es decir entre 25 y 30 grados.

Clasificación de noches Noche tropical. El concepto de noche tropical se utiliza cuando las temperaturas nocturnas no descienden de los 20 grados.

Noche ecuatorial o tórrida Cuando los termómetros no bajan de los 25 grados

Noche infernal Se trata de las noches en el que las mínimas no bajan de los 30 grados Celsius.

La mínima más alta se ha registrado en Plasencia y Zorita, donde los termómetros no han bajado de 28,2 grados. Le siguen en la tabla Alcuéscar y Brozas, con 28 grados ambas. En general, la mayoría de estaciones han marcado entre dos y tres grados más esta madrugada que la anterior.

Todas las estaciones que tiene repartidas la Agencia Estatal de Meteorología en Extremadura no han bajado de 20 grados de mínima, a excepción de Nuñomoral, que se ha quedado en 16,8 grados. Esto significa que 30 municipios han anotado valores dentro de la horquilla que marca la noche tropical.

Aviso naranja

Este martes el aviso naranja está activo de nuevo en toda Extremadura por altas temperaturas, que podrán superar los 40º grados en algunas zonas de la región.

El aviso se activará desde las 13.00 hasta las 21.00 horas y se podrían superar los 40 grados en las Vegas del Guadiana, en la Siberia extremeña, en Barros y Serena, en el sur de Badajoz, en el Tajo y Alagón y en la Meseta cacereña.

Por su parte, se podrían alcanzar los 39 grados en el norte de Cáceres y en Villuercas y Montánchez.

Ante estos valores, el 112 Extremadura recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de su localidad, así como a los servicios de Policía Local.

Aviso especial de la Aemet

De nuevo la Aemet actualizó el aviso por la ola de calor que comenzó el domingo, 3 de agosto, y que puede extenderse hasta 17 de agosto, es decir dos semanas completas con temperaturas más altas de lo normal.

«La configuración sinóptica continúa bastante estacionaria en nuestro entorno, favoreciendo la persistencia de una masa de aire cálido y seco sobre gran parte de la Península y Canarias», explicaba la institución meteorológica. «Este hecho, unido a la elevada insolación propia del verano, está haciendo que se registren valores térmicos más altos que los habituales para esta época del año, conformando un episodio de ola de calor», añadía.

El ente meteorológico apuntaba que este martes «predominen los descensos térmicos en la vertiente mediterránea, mientras que continuarán ascendiendo de forma ligera en el extremo sur, con temperaturas similares a las del lunes en el interior peninsular», detalla.

La Aemet destaca que «en puntos del Guadalquivir podrían alcanzarse los 44 º grados debido a la probable formación de tormentas vespertinas generalizadas, la incertidumbre en el pronóstico de las máximas es alta en esta jornada», sostenía.

Recomendaciones

Ante las alertas por calor, el 112 recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de sus localidades, así como a los servicios de la Policía Local.

A la ciudadanía se le aconseja evitar la exposición al sol en las horas centrales del día; beber abundantes líquidos sin esperar a tener sed, sobre todo agua y zumos de fruta refrigerados; evitar comidas copiosas y no abusar de bebidas alcohólicas. Asimismo, reducir la actividad física y permanecer en lugares ventilados o acondicionados; usar ropa de tejidos naturales, ligera y holgada, de colores claros; sombreros, gafas de sol y cremas solares protectoras.

En las casas, el 112 Extremadura indica que es conveniente utilizar las habitaciones más frescas, bajar persianas, cerrar ventanas por el día y abrirlas por la noche para ventilar. Además, mantener los alimentos en el frigorífico y vigilar siempre las medidas higiénicas de conservación; y prestar especial atención a los menores de edad y a las personas mayores, vigilando su grado de hidratación.