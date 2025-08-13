Ola de calor: estas son las localidades extremeñas más calurosas este miércoles

Ángela Murillo Miércoles, 13 de agosto 2025, 17:56 Comenta Compartir

Extremadura no se libera del calor sofocante tras una jornada con un importante aparato eléctrico que dejó 645 rayos y la temperatura más alta en la región desde que hay registros.

Este miércoles, Mérida roza los 43 grados centígrados a las 16.20 horas. La capital extremeña vuelve a situarse entre los municipios más calurosos del país, con 42.9º. Según los datos aportados por las estaciones de medición de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), solo dos puntos del país han superado esa temperatura: Almonte, con 43.8 (Huelva) y el municipio sevillano de Tablada, con (43.2).

En la región extremeña, detrás de Mérida se posicionan el municipio pacense de Jerez de los Caballeros (42.8), seguido de cerca por Badajoz y Olivenza, con 41.7, y por Barcarrota (41.4).

Para este jueves 14 de agosto, la Aemet prevé cielos nubosos o con nubosidad de evolución por la tarde, principalmente en el norte de la región, donde en este momento hay activos varios incendios forestales como el de Cabezabellosa o Jarilla. Las temperaturas mínimas se mantendrán con ligeros cambios, salvo en el extremo norte -en ascenso moderado-, mientras que los valores máximos permanecerán sin cambios o en ligero ascenso. Los vientos serán variables, con predominio de componente sur por la tarde, flojos con intervalos de moderados.

En Badajoz capital se prevé una oscilación térmica de 23 a 42 grados, mientras que en Cáceres el mercurio se moverá entre los 25 y los 40 grados.

El viernes la situación meteorológica no experimentará grandes cambios y los valores máximos se mantendrán por encima de los 40 grados en buena parte de la región. La Aemet avanza que los cielos estarán poco nubosos o despejados, mientras que las temperaturas mínimas irán en ligero descenso, y las máximas, sin cambios. Soplarán vientos de sur y sureste girando a suroeste, flojos en general.

La Aemet ha advertido de que «con los datos observados y previstos, no hay precedentes de un período comprendido entre el 1 y 20 de agosto tan cálido como el de 2025» en nuestro país. Según ha explicado el organismo estatal, únicamente se le acerca el mismo período de agosto de 2003. La situación no tiene visos de mejorar en el corto plazo y la Aemet prevé que la ola de calor siga al menos hasta el próximo lunes 18 de agosto.

Hay que recordar que este pasado martes, Badajoz sufrió una temperatura de 45,5 grados, la tercera máxima histórica registrada en Extremadura.