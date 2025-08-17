Ola de calor en Extremadura: Alerta roja en las Vegas del Guadiana, Villuercas y Montánchez

R. H. Domingo, 17 de agosto 2025, 11:08 | Actualizado 11:14h. Comenta Compartir

Aviso importante de la Aemet. La ola de calor no da tregua este puente y las altas temperaturas previstas para este domingo, 17 de agosto, pondrán en alerta roja a la comarca de Vegas del Guadiana, en la provincia de Badajoz, y a la zona de Villuercas y Montánchez en la de Cáceres.

Así lo ha anunciado el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura en una nota de prensa en la que ha precisado que la alerta roja se activará desde las 11,00 hasta las 21,00 horas.

Calor extremo

Durante esa franja horaria, en dichas zonas se podrán alcanzar los 44ºC, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Del mismo modo, los termómetros podrían alcanzar los 43ºC en La Siberia extremeña, Barros y Serena, en la provincia de Badajoz, así como en Tajo y Alagón en la de Cáceres, con lo que se activa en estas zonas el aviso naranja.

En el sur de la provincia pacense, la Meseta cacereña y norte de la provincia de Cáceres, la Aemet prevé temperaturas máximas de 41ºC, con lo que se activa también la alerta naranja en esos puntos de la región.

El Centro 112 ha recomendado a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de su localidad, así como a los servicios de Policía Local.

A la ciudadanía se le aconseja evitar la exposición al sol en las horas centrales del día; beber abundantes líquidos sin esperar a tener sed, sobre todo agua y zumos de fruta refrigerados; evitar comidas copiosas y no abusar de bebidas alcohólicas; reducir la actividad física y permanecer en lugares ventilados o acondicionados. Usar ropa de tejidos naturales, ligera y holgada, de colores claros, sombrero, gafas de sol y cremas protectoras solares son otras de las recomendaciones.

En casa, es aconsejable utilizar las habitaciones más frescas, bajar persianas y cerrar ventanas por el día y abrirlas por la noche para ventilar, mantener los alimentos en el frigorífico y vigilar siempre las medidas higiénicas de conservación, además de prestar especial atención a menores de edad y personas mayores, vigilando su grado de hidratación y en caso de necesidad ponerse en contacto con el Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura.