Ola de calor: estas son las localidades extremeñas que han superado los 43 grados este sábado La Aemet volverá a activar el domingo la alerta naranja por altas temperaturas en toda la región

Tercer día consecutivo por encima de los 43 grados en Extremadura después de registrar la tercera máxima histórica más alta de la región (45,5) en esta segunda ola de calor del verano, que ya dura 14 días.

Serradilla, Mérida y Jerez de los Caballeros han alcanzado 43,4 grados este sábado y se sitúan entre las localidades más calurosas a nivel nacional, ránking que ha liderado Montoro (Córdoba) con 44,7 grados. A nivel regional le sigue Badajoz con 43,2 y Navalvillar de Pela con 43.

Otros diez municipios extremeños han registrado más de 42 grados: Navalmoral de la Mata (42,9), Villafranca de los Barros (42,7), Herrera del Duque (42,6), Barcarrota (42,5), Retamal de Llerena (42,4), Alcuéscar (42,4), Plasencia (42,3), Torrecilla de los Ángeles (42,2) y Madrigal de la Vera (42,1). Por debajo de los 40 grados se han quedado ocho estaciones de las 53 que la Aemet tiene repartidas por la región: Hervás, Piornal, Tornavacas, Navalvillar de Ibor, Monesterio, Hoyos, Garganta la Olla y Valencia de Alcántara.

Este sábado, Extremadura ha permanecido en alerta naranja por el calor. Mañana la situación no varía. La Aemet activará el aviso en toda la comunidad desde la una de la tarde a las nueve de la noche.

Según la última actualización de la Agencia Estatal de Meteorología, la ola de calor se prolongará hasta el lunes, día 18, cuando comenzará un descenso térmico por el oeste de la Península debido a una masa de aire más fresca del Atlántico. Hasta entonces también continuarán las noches tórridas, con temperaturas que no bajan de 25 grados de madrugada. Hoy, la mínima más alta fue de 25,7; y ayer de 26,6 grados.

Recomendaciones

Ante las alertas por calor, el 112 recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de sus localidades, así como a los servicios de la Policía Local.

A la ciudadanía se le aconseja evitar la exposición al sol en las horas centrales del día; beber abundantes líquidos sin esperar a tener sed, sobre todo agua y zumos de fruta refrigerados; evitar comidas copiosas y no abusar de bebidas alcohólicas. Asimismo, reducir la actividad física y permanecer en lugares ventilados o acondicionados; usar ropa de tejidos naturales, ligera y holgada, de colores claros; sombreros, gafas de sol y cremas solares protectoras.

En las casas, el 112 Extremadura indica que es conveniente utilizar las habitaciones más frescas, bajar persianas, cerrar ventanas por el día y abrirlas por la noche para ventilar. Además, mantener los alimentos en el frigorífico y vigilar siempre las medidas higiénicas de conservación; y prestar especial atención a los menores de edad y a las personas mayores, vigilando su grado de hidratación.