Urgente La Brigada Extremadura XI y máquinas de la Armada se suman al combate contra las llamas
Dos usuarios del Centro Hermano en una imagen de archivo. PAKOPÍ

La sucesión de olas de calor afecta a la acogida de los sintecho en Badajoz

El Centro Hermano sólo cierra dos horas y media al día para que sus usuarios estén el menor tiempo posible en la calle

Miriam Rubias

BADAJOZ.

Domingo, 17 de agosto 2025, 15:13

Las altas temperaturas en esta época del año hacen de la calle una zona inhabitable. Badajoz ha registrado hasta 45,5 grados en los ... últimos días, la tercera máxima histórica en Extremadura desde 1980. En estas condiciones, las personas sin hogar son más vulnerables a los golpes de calor debido a que están expuestas por más tiempo al exterior.

