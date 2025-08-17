La sucesión de olas de calor afecta a la acogida de los sintecho en Badajoz

Las altas temperaturas en esta época del año hacen de la calle una zona inhabitable. Badajoz ha registrado hasta 45,5 grados en los ... últimos días, la tercera máxima histórica en Extremadura desde 1980. En estas condiciones, las personas sin hogar son más vulnerables a los golpes de calor debido a que están expuestas por más tiempo al exterior.

El Centro Hermano, como todos los años, ha adoptado una serie de medidas para acoger a personas durante más horas al día. El problema que ha surgido es que este verano se enfrentan a varias olas de calor con 28 plazas ocupadas. «Otros años han sido unas olas de calor más puntuales y el tiempo nos ha dado tregua», explica a HOY su director, Víctor Martínez.

Este lugar es un centro de acogida temporal ubicado en Huerta Rosales gestionado por Cáritas que brinda apoyo y refugio a las personas que viven en la calle y que se enfrentan a condiciones de extrema vulnerabilidad y exclusión social.

Dos horas y media cerrado

El objetivo en verano es tener abierto el centro la mayor cantidad de horas posibles al día para que no tengan que estar al aire libre con altas temperaturas. Por ello, se ha ampliado al máximo el horario. Las personas hospedadas salen a las once y media de la mañana, o incluso a las doce, para que puedan ir al comedor social. A las dos y media de la tarde vuelve a abrir el centro. Sólo son dos horas y media lo que se mantiene cerrado.

De este modo, los usuarios del centro pueden estar en él desde las dos y media del medio día hasta las 12 de la mañana. Cuando lo habitual es entrar a las cuatro de la tarde y salir a las 10.00 horas. Por otro lado, Martínez también comenta la importancia de tener el centro en las mejores condiciones posibles. Todas las salas y habitaciones se encuentran acondicionadas. «Cuando llegan se duchan, se refrescan y se van a las zonas comunes o a su habitación a echarse un rato fresco», comenta.

El responsable hace hincapié en que se hidraten, ya que son temperaturas muy altas y durante varios días. El pasado año fue un verano más suave, al menos podían prepararse para la próxima ola de calor, pero esta temporada veraniega no da respiro, y menos aún a las personas más vulnerables.

Por ello, desde el Centro Hermano se encuentran pendientes de las inclemencias meteorológicas para poder facilitar su uso el mayor tiempo posible, y así, proteger del calor intenso de estos días a las personas que lo necesiten.

Los centros de Cáritas están dirigidos a todas aquellas personas que no disponen de un alojamiento, que carecen de recursos, lazos comunitarios y familiares. El objetivo es cubrir «tanto las necesidades básicas de alojamiento, alimentación, salud e higiene como acciones de recuperación personal que rompan su aislamiento social».

Se lleva a cabo a través de dos centros residenciales. Uno ubicado en la ciudad de Badajoz (Centro Hermano), y otro en Mérida (Centro Padre Cristóbal). Cada uno dispone de 28 plazas. Es un recurso mixto, en el que no se hace distinción entre hombre y mujeres, sino que se adaptan las plazas en función de la necesidad de la persona.